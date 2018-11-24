台北》4點投票封關 新北7成投開票持續消化人潮

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中時

九合一選舉下午4時截止投票，新北市出現不少投票亂象，許多投開票所大排長龍，目前傳出有民眾等了3小時才順利投票，各地也陸續傳出撕毀選票、私帶手機拍照或錄影等違規情形，遭警方當場送辦，選委會表示，截至下午4點為止，仍有約7成投開票所尚在消化排隊投票人潮。

今年九合一選舉綁10張公投票，加上天氣晴朗，民眾踴躍出門投票，新北市設置的2446處投開票所，上午8時起陸續傳出湧現排隊投票人潮，都會區民眾一等就是1、2個小時，還傳出樹林桃子腳國中小有民眾排了3小時才完成投票，直呼「根本是在排演唱會門票！」

除了大排長龍外，各地也出現不少違規情形，板橋區運路某投開票所就有民眾疑不耐等候太久，將10張公投選票全部撕毀，三重也有民眾在投開票所內持手機拍攝已蓋好章的選票，新莊也有民眾因公投票蓋錯，當場將選票直皆撕毀，皆遭警方當場依違反《公職人員選舉罷免法》送辦。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，各投開票所違規件數尚待彙整，今天在各地投開票所已增設2到4個圈票遮亭，來消化人潮，截至下午4點為止，仍有約7成投開票所尚在消化排隊投票人潮，下午4時前到場的選舉人及投票權人仍可投票，呼籲民眾投票時遵守投票相關規定。

(中時 )

新北》圈錯公投票直接撕毀 男子… 台北》北市天玉里投開票所投票人…

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