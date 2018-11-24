台中市南陽國小投開票所 還有200人還沒碰到選票

2018年11月24日 16:42 中時 王文吉

公投綁大選投票速度牛步，投票時間結束，豐原南陽國小投開票所仍有200餘位民眾等候投票。（王文吉攝）

投票隊伍從校園延伸至校外圍牆，民眾抱怨至少要1個小時，才能完成投票。（王文吉攝）

投票速度牛步，許多民眾滑手機打發時間，有人等得不耐煩，排到半途就放棄。（王文吉攝）

台中市豐原區第400、401投開票所位於南陽國小內，24日一早就湧進投票人潮，因投票進度緩慢，選民從校園內綿延到校外人行道，好不容易投完票的民眾紛紛抱怨「排很久、等很久、投很久」，平均每人要花60至70分鐘。下午4點投票結束，仍有200餘位民眾排隊，校園保全估算，全部投完可能要到晚上6點。

「投票那麼多年，沒有排過這麼久的！」85歲阿嬤抱怨，她中午吃飽飯後就來排隊了，以前5分鐘左右就搞定，沒想到這次排到「腳都快沒力了」，但還是要投啦！豐原一家機械工廠老闆向民代反映，中午讓員工出去投票，沒想到過了1個小時，員工還沒回來，生產線都停擺了。

有民眾等得不耐煩，排到半途就放棄。針對投票速度緩慢，南陽里民陳小姐直指是「公投」害的，她表示，10張公投票議題都太複雜，到底要我們表達意見？是要考我們國文程度？直接訴求「台灣要不要獨立？要不要核四？」不是很容易懂嗎！

曾經幫忙抬轎的地方人士表示，公投有10張選票，可能為了加快開票速度，因此分成3個票匭，許多民眾圈選完後，卡在票匭前「分票」，應該全部投進一個票匭即可，動線流程設計很差。也有民眾理性表示，如果為了這場選舉增加選務人手，就要再多花老百姓納稅錢，選舉就這麼一天，花點時間可以體諒。

法定投票時間已經結束，台中市豐原區第401投開票所仍有200餘位選民仍在排隊。（王文吉攝）

公投綁大選投票速度牛步，投票時間結束，豐原南陽國小投開票所仍有200餘位民眾等候投票。（王文吉攝）

(中時 )