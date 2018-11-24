中印邊界問題會晤 王毅：雙方有廣泛共同利益

2018年11月24日 17:09 旺報 呂佳蓉

中方特別代表、大陸國務委員兼外交部長王毅與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾在四川成都舉行中印邊界問題特別代表第二十一次會晤。

王毅表示，中印都是偉大的文明古國，也是當今世界兩個最大發展中國家和最具活力的新興經濟體，雙方擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。中印攜手合作，將加快兩國的發展進程，並為世界和平以及人類進步作出新的重要貢獻。

王毅說，今年以來，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪三次會晤，特別是武漢會晤具有里程碑意義，為中印關係發展提供了戰略引領，兩國關係正在呈現全方位改善發展勢頭。兩國特代會晤機制有必要跟上這一積極趨勢，展現新氣象，體現新作為，通過建設性推進邊界談判，為兩國關係創造更有利的條件和環境。

多瓦爾表示，在印中兩國領導人遠見和決心引領下，印中關係實現新的轉折，並實現積極和良好的發展。他贊同王毅對兩國關係重要性的闡述，並願通過特代會晤機制落實兩國領導人武漢會晤重要共識，加強戰略溝通，增進政治互信，尋求達成公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案，向外界發出印中兩大文明古國有智慧、有能力通過對話協商和平解決問題的積極信號。

多瓦爾還就中國駐卡拉奇總領館遭遇襲擊表示慰問，對這一恐怖主義行徑予以強烈譴責。王毅強調，此次襲擊針對外交機構，性質惡劣，不能容忍。恐怖主義是世界各國面臨的共同威脅，國際社會應攜手推進反恐合作。

(旺報 )