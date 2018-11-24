大師兄林智勝上《飢餓》最怕餓肚子

2018年11月24日 16:51 中時 蕭雅玲

大師兄林智勝日前上中視《飢餓遊戲》錄影，知道上節目的藝人都得挨餓，林智勝無奈說，自己最不擔心就是體力，倒是很怕餓肚子，「沒吃特別煎熬！尤其看別人吃，肚子更餓！」他甚至覺得要就乾脆一整集都不吃，「一旦開了胃，後面更痛苦！」

他自曝記憶力差，要同時記人跟號碼對他而言難度很高，錄影時光是記號碼都讓他覺得吃力。這次和沈玉琳一起錄影，林智勝的印象竟是，「玉琳哥很奸詐！」遊戲過程頻頻出招誤導，而沈玉琳形容林智勝則是「塊頭大卻很斯文的運動員」還笑說：「他可能怕弄傷我們！所以有稍微壓抑一下自己的力氣。」林智勝和主持人孫協志因棒球結緣，沒有一起打過球但有教過孫協志，「他很有頭腦！打棒球都是要努力鍛鍊才能有成績！」

腦筋動得快的沈玉琳，擅長記笑話，卻有人臉記憶障礙，「我常常覺得每個人都長得一樣，尤其國外電影裡的人都很像！」他還笑稱，其實彭于晏跟郭富城他也傻傻分不清楚，生活中還有過已經見過5次卻記不得對方，幸好老婆跟他互補超會認人，只要在他旁邊就會用捏的當暗號，「她捏兩下就代表這個人是朋友。」沈玉琳了解自己的弱點，所以理想隊友他最想挑王仁甫，「要挑氣比較旺的！加上他玩遊戲奧步又很多，總有一些奇奇怪怪的撇步贏！」同一隊感覺比較有勝算。

(中時 )