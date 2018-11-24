大師兄林智勝上《飢餓》最怕餓肚子

大師兄林智勝第一次上《飢餓》節目錄影。（圖片提供：中視）

友善列印
中時

大師兄林智勝日前上中視《飢餓遊戲》錄影，知道上節目的藝人都得挨餓，林智勝無奈說，自己最不擔心就是體力，倒是很怕餓肚子，「沒吃特別煎熬！尤其看別人吃，肚子更餓！」他甚至覺得要就乾脆一整集都不吃，「一旦開了胃，後面更痛苦！」

他自曝記憶力差，要同時記人跟號碼對他而言難度很高，錄影時光是記號碼都讓他覺得吃力。這次和沈玉琳一起錄影，林智勝的印象竟是，「玉琳哥很奸詐！」遊戲過程頻頻出招誤導，而沈玉琳形容林智勝則是「塊頭大卻很斯文的運動員」還笑說：「他可能怕弄傷我們！所以有稍微壓抑一下自己的力氣。」林智勝和主持人孫協志因棒球結緣，沒有一起打過球但有教過孫協志，「他很有頭腦！打棒球都是要努力鍛鍊才能有成績！」

腦筋動得快的沈玉琳，擅長記笑話，卻有人臉記憶障礙，「我常常覺得每個人都長得一樣，尤其國外電影裡的人都很像！」他還笑稱，其實彭于晏跟郭富城他也傻傻分不清楚，生活中還有過已經見過5次卻記不得對方，幸好老婆跟他互補超會認人，只要在他旁邊就會用捏的當暗號，「她捏兩下就代表這個人是朋友。」沈玉琳了解自己的弱點，所以理想隊友他最想挑王仁甫，「要挑氣比較旺的！加上他玩遊戲奧步又很多，總有一些奇奇怪怪的撇步贏！」同一隊感覺比較有勝算。

(中時 )

基特哈靈頓否認偷吃 「指控完全… 廖怡裬練國標「變女人」蹬足高跟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。