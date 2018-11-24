史上首例！最多人沒投完選舉 網：邊排投票、邊看開票？

各地投票所一早便出現大批排隊人潮，還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（資料照 鄧博仁攝）

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中時電子報
史上最塞車投票？中選會如何處理？

大選投票日，各投票所湧現投票長龍、怨聲四起，花費時間逾1小時是基本起跳。對此，中選會宣告下午4時已經抵達投票所的民眾仍可以投票，引發PTT網友熱議，這種做法勢必呈現有人還在等投票，另一邊卻在開票的現象。

各地投票所都出現排隊人龍，且等候排隊的時間多超過1個小時。主要因素是民眾對於公投流程、多達10案公投內容不熟悉所致。中選會說明，於下午4時前已到達投票所尚未投票的選舉人及投票權人仍可投票。

消息一出，卻也馬上在PTT上引起網友討論，有人就提出看法，「中選會說1600結束前排到隊都能投票，全國投開票所又不是同時結束」但是超過1600點法定來說應該要開票，全國不可能統一等全部都投完再開，網友質疑：「等等就會有些選區的選民邊等著投票、邊看開票中」，諷刺說道：「何等世界奇觀阿 偉栽中選會」。

論點一出，馬上引起許多網友附和，「被智障公投害死」、「四點開很奇怪耶，一些還在排一些已經有票出來，這樣會不會擾亂投票秩序」、「在外面等投票可以用手機看開票」、「而且法定4點前不能拉票，那4點後呢？」不過也有人說，「之前是這樣，但頂多幾個投不完」、「以前就是這樣沒錯，但是這次一定是有史以來1600結束前最多人沒投完的一次選舉」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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