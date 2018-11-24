屏東》選情冷票也投不完 恆春2投票所出現排隊人龍

2018年11月24日 17:08 中時 謝佳潾

選情相對冷的屏東，在下午4點投票時間截止時，還出現綿延百逾公尺的排隊人龍。（謝佳潾攝）

九合一選舉併公投「好夯」，連選情相對冷的屏東，在下午4點投票時間截止時，還出現綿延百逾公尺的排隊人龍。（謝佳潾攝）

九合一選舉併公投「好夯」，連選情相對冷的屏東，在下午4點投票時間截止時，還出現綿延百逾公尺的排隊人龍。（謝佳潾攝）

九合一選舉併公投「好夯」，連選情相對冷的屏東，在下午4點投票時間截止時，還出現綿延百逾公尺的排隊人龍，有選民不禁抱怨以往10分鐘就能搞定的投票，這次竟然要耗上1、2小時，也有人自嘲「早知道早上乖乖排隊就好」，而有不少人因時間拖太久，決定放棄公投。

「我來了3次，就挑到最多人的1次！」恆春方姓選民指出，早上10點到投票所時，覺得人好像有點多，所以決定回家中午再來投，而中午看到排隊人潮約50公尺時，又覺得人真的變少而篤定下午會更少，不料下午排隊排了1個半小時，連投票所的門都還碰不到。

他自嘲說，也許很多人都跟他一樣的心態，所以就「越等越多」，不過他依舊難理解，為何投個票能等這麼久？是票太多，選務人員太少？他看著看不到盡頭的隊伍苦笑說，「不投公投了，根本沒時間了」。另有選民質疑，是不是有人不做功課，現場才在研究公投票，因而導致大塞車？

除選民排隊排到天昏地暗外，選務人員也是緊張不已。有選務人員表示，他若不插隊投票，不是犧牲自己的公民權利、就是來不及進行接下來的開票動作，對此，投票所主任管理員說，以前從沒發生過這種事，真的很兩難，排隊的選民也很辛苦，若給選務人員插隊怕會引起民怨。

所幸在與公所和排隊選民溝通後，選務人員順利優先投票，好完成接下的工作。一位禮讓排隊權的選民說，「雖然我排了很久，但他們真的很辛苦，工作為先沒關係」。

(中時 )