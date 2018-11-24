高雄》近萬韓粉總部前大集氣看開票 韓冰到場加持「有信心」

近萬韓粉總部前大集氣看開票 韓冰到場加持「有信心」
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中時
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全台投票尚未終止，部分投開票所已開始開票，國民黨韓國瑜與陳其邁呈現拉鋸戰，韓國瑜以些微差距暫時領先，近萬名韓粉在高市黨部大集氣，韓的女兒韓冰稍早也到現場為爸爸加持，對他相當有信心，但仍須審慎以待。

韓國瑜以些微差距暫時領先，近萬名韓粉在高市黨部大集氣，韓的女兒韓冰稍早也到現場為爸爸加持，對他相當有信心，但仍須審慎以待。(柯宗緯攝)
韓國瑜以些微差距暫時領先，近萬名韓粉在高市黨部大集氣，韓的女兒韓冰稍早也到現場為爸爸加持，對他相當有信心，但仍須審慎以待。(柯宗緯攝)

目前韓國瑜領先對手陳其邁約2、3000票之間，韓冰說，目前還有投開票所在排隊等待投票，可能會再晚一點才會知道結果，爸爸內心應該蠻緊張，但他笑說不論結果如何選後，一定要去游泳。

熱情支持者觀看選情，見到韓國瑜票數領先搖旗吶喊高喊凍蒜！(陳怡誠攝)
熱情支持者觀看選情，見到韓國瑜票數領先振臂高呼凍蒜！(陳怡誠攝)

她說，爸爸可能還是習慣一個人像獨行俠飄來飄去，有點不能適應這種爆紅生活。今晚會持續守到開票結束，陪伴爸爸，對他有信心，現在仍用五五波，繼續審慎以待。

她也透露，昨晚選前之夜媽媽催淚影片，是她操刀的，本來想先給爸爸看，他下台直說「怎麼把我的場合，搞得好像愛情文藝片。」

今下午4點起陸續湧入高雄市黨部，緊盯大屏幕，隨著票數起伏而波動，時而屏息，時而歡呼，心情七上八下。周邊也有攤商進駐，期待再拚買氣。

(中時 )

國民黨韓國瑜與陳其邁呈現拉鋸戰，韓國瑜以些微差距暫時領先，近萬名韓粉在高市黨部大集氣。(柯宗緯)
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