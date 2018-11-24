影》菊池雄星拔智齒臉超腫 糗遭組動物圖對比

西武獅菊池雄星因拔智齒在球迷會臉腫出席。（翻攝自Twitter）

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中時電子報
/綜合報導

日職西武獅投手菊池雄星明年將挑戰大聯盟，西武球團今天（24日）宣布12月3日開放競標申請，且只有3天申請時間，昨天他在球迷會因拔智齒臉頰腫脹得超誇張，引起球迷注意。

現年27歲的菊池雄星已效力西武8個球季，近2年勝率均大於5成，今年他23場出賽均先發登板，繳出14勝4敗、自責分率3.08的數據。今年菊池雄星的表現就已吸引許多大聯盟球團注意，12月3日開放競標，12月5日就截止，有興趣的球團只有3天的時間。

西武昨日舉辦球迷感謝祭，有眼尖球迷發現菊池雄星帶著腫脹的臉頰亮相，還穿著外套和圍脖時，菊池雄星都拉高領子遮住腫得誇張的臉頰，但是少了遮掩之後，腫了好幾倍的臉頰立刻引起關注。

菊池雄星解釋：「我昨天去拔智齒，這不是適當的時間點，我覺得我的臉太腫了，今天以這樣的狀態出席真的覺得很抱歉。」

菊池雄星臉種模樣引發討論，不只被組圖對比他平時的樣子，更被拿來與土撥鼠還有其他動物的圖對比，而菊池雄星因拔智齒的腫脹臉頰與土撥鼠圓滾滾的臉頰也意外相像。

(中時電子報)

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