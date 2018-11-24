選舉邊排隊投票邊看開票恐違法？中選會已讀不回

邊投票旁邊開票時，是否會影響仍在排隊者的投票意願，是否有違《選罷法》規定，記者中選會卻已讀不回，沒有答案。（鄧博仁攝）

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中時電子報
/整理報導、中時

九合一選舉及公投投票在下午4時截止，但今年民眾投票情況踴躍，又因選票數量暴增、投票程序複雜，多數投開票所都出現長長人龍、「塞車」狀況，直到投票截止仍有排隊民眾尚未投到票，卻也有投票所已開始開票。不過，對於如此狀況是否可能影響投票、是否有違《選罷法》規定？中選會到目前為止未有回應。

10案公投綁大選創下紀錄，也讓投開票所出現混亂狀況，有民眾甚至要排隊2小時才能完成投票。中選會也緊急表示，民眾只要在規定投票時間前（上午8時至下午4時止）到達投票所投票，即投票時間截止前已到場排隊的民眾都可完成投票，而4時一到也會指派警衛或其他工作人員站於隊末，以作為確認。

不過，有部分投票所在投票截止後開始進行開票作業，卻也有投票所仍無法消化長長人龍，且《選罷法》中也有規定投票日當天不得進行競選、助選活動。面對媒體詢問若有投票所仍在進行投票，新聞開始報票數是否會影響投票？是否處法？以及還有多少投開票所尚未完成投票等問題，中選會直到下午5時都未有回應。

另一方面，中選會在警專設立的中央選情中心則指出，待計票全部結束後，中選會主委陳英鈐將出面說明選舉結果及公投結果。中選會昨預估，選舉票應可在晚間9時前開完，整體選舉結果約在晚間11時出爐，公投票則預計在晚間12時前開完，但結果必須等到凌晨2時左右；而中選會今也為到場採訪的媒體準備了晚餐券，甚至連25日的早餐券、午餐券都一起發放。

(中時電子報)

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