開不了票！ 18歲、80歲都堅持要投 彰化這些地方仍大排長龍

員林市山區湖水里的投開票所，將近四點時也還是有長長人龍。(謝瓊雲翻攝)

友善列印
中時
謝瓊雲
員林市東北社區活動中心的人潮很誇張，下午四點，許多等候投票民眾只能滑著手機無奈等待。(謝瓊雲翻攝)
和美鎮四張里設在廟埕的投開票所，下午四點準時關廟門，廟埕上的人龍還在消化中。(謝瓊雲翻攝)

中華民國史上投票時間時間最久的一次選舉！彰化縣五合一選舉加上公投十案，選票多達15張。下午4點，依法截止投票，但因排隊人潮無法消化，彰化縣許多投開票所仍大排長龍，直到傍晚5點至5點半之間，才陸續完成投票作業。

目前彰化市許多投開票所皆已陸續開票中，但許多圈選遮屏不足的投開票所外人龍漫長，其中，尤其以員林市最嚴重，山區湖水里、市區，排隊人潮都尚在消化中，無法如期進行開票作業，晚間6點，全員林市僅9個投開票所才開始開票作業。

有投完票的網友在網路社群分享各投開票所的排隊人龍，質疑「這樣是幾點才能開票」、「智障」、「意圖使人無法投票」、「奧步」、「民進黨和中選會連個投票作業都辦不好，還會做什麼？」

彰化縣選委會指出，中午經緊急協調聯繫後，下午已緊急調度，在員林市98個投開票所，各新增一個圈選遮屏，消化排隊人潮，一定會讓民眾完成投票。

彰化縣包括和美、鹿港和員林等許多鄉鎮都仍有投開票所人潮還沒全部投完票，不少民眾不耐煩、等不下去，紛紛放棄排隊等候，也有人說，先陪太太排隊投票，因證件忘了帶，下午自己再來排隊，一定要完成投票，蓋好、蓋滿。

一名資深選務人員就私下無奈表示，公投票張數真的太多，加上各提案團體大動員，18歲、80歲的都堅持要排隊投到，透過選票表態，之前選務開會時，沒有預料到投票狀況會超乎預期的踴躍，因為圈選遮屏數量都沒有新增，才會消化不及，一整天下來平均每個選民完成投票的時間都在1小時左右。

(中時 )

下午4時投票截止 板橋光華里隊伍… 為毛小孩盡份心力！道家人文協會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。