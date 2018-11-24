台北》誰造成選務大亂？游淑慧痛批民進黨、時代力量也有份

九合一大選暨公投24日投開票，各地投票所都出現長長排隊人龍，下午4時後許多投票所仍有等待投票民眾，台中東興國小排隊的群眾甚至比上午更多，有民眾拿出手機拍攝這難得畫面。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

今天選務混亂，讓全台民眾飽受排隊之苦，北市議員候選人游淑慧分析，中選會選務規畫不當，加上去年公投法不顧後果修正，才是最大的關鍵原因。她特別點名民進黨和時代力量，當初下修公投門檻叫做「擴大公民參與」，這下子也讓全台灣公民都參與了今天的排隊亂象！

下午4點投票時間結束後，游淑慧在臉書上分析，今天選務混亂最大問題有兩個，一個是中選會的選務規畫不當；二是去年公投法的不顧後果的修正。

游淑慧提到，連署門檻降低也就算了，連投票年齡都下修到18歲。當選票跟公投票的投票年齡不一樣時，投票就要經過兩階段、分別驗證。因此，全國15886個投票所，需要多增加好幾萬的選務人員，兩階段驗證，也讓整體投票時間拉長。

今天選務的安排也有不少缺點。例如排隊的混雜，增加了全體人留長度。也就是18歲、未滿20歲只能領公投票的年輕人、和20歲以上能領選票和公投票的公民，並沒有分開排隊，大家全部混雜排隊，浪費彼此的時間。而長輩沒有優先通道投票，也讓許多7、80歲的長者，站等1、2小時，真的很不人道。

游淑慧說，會出現這樣的現象，始作俑者就是民進黨與時代力量。去年兩黨聯手推動修法，稱下修公投門檻叫做「擴大公民參與」，結果，今天的排隊亂象確實讓全台灣的公民都參與了！

游淑慧憂心，今天的投票亂象某一個程度也傷害台灣的民主選舉。試想，如果一個投開票所有20個人因為排隊太長放棄選舉，全國15886個投開票所會就有近33萬人因此放棄投票。這樣的後果誰能負責？

游淑慧還指出更嚴重的問題，下午四點許多新聞節目已經要開始分析跟討論選情，但問題是現在還有許多人在排隊等待投票，她問道，「這樣會不會干擾投票意願？」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

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