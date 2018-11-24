為毛小孩盡份心力！道家人文協會捐贈4790公斤飼料

2018年11月24日 17:47 中時 徐力剛

馬媽媽與協會成員共同照顧毛小孩。（圖片提供／道家人文協會）

協會成員與毛小孩度過歡樂時光。（圖片提供／道家人文協會）

為毛小孩盡份心力，道家人文協會將捐贈4790公斤營養飼料。（圖片提供／道家人文協會）

道家人文協會今日舉辦「幸福食足‧守護毛孩~台南市馬媽媽狗園物料捐贈活動」，在協會志工組許嘉祐組長帶領下，前往台南狗園進行捐贈飼料，考量狗園每月飼養狗狗需300包飼料，擬定每月捐贈高營養價值飼料22包，捐贈期間將持續一年，共計捐出4790公斤，為毛小孩補充營養，享受食足幸福。

狗園主人馬媽媽投入關懷流浪狗超過20年，園內目前飼養450隻毛小孩，大多為棄養或自動物之家收留而來，年近70歲的馬媽媽除了餵養園內小狗外，每天也定點餵食附近區域未被收容的100多隻流浪狗，細心觀察毛孩的身體狀況。

協會志工組組長許嘉祐表示，理事長紫嚴導師多年來強調，每個生命都十分珍貴、獨一無二且值得被愛，關懷毛小孩應以領養代替購買、節育取代撲殺，若不願意繼續飼養請別任意拋棄，而是為其尋找下一個珍惜的新主人。謝謝馬媽媽和園區的毛孩們讓大家有機會付出與分享愛，期盼今天活動能盡一份心力，喚起大家對生命的重視。

馬媽媽也分享，狗狗營養很重要，吃得健康自然不容易生病，十分感謝協會捐贈的愛心飼料，讓毛小孩可以吃得營養又健康，狗園開銷雖然吃緊，但會繼續用心守護這些孩子，讓牠們也能過上幸福的日子。

(中時 )