影》全台領先 連江縣長選舉 劉增應連任成功

2018年11月24日 17:37 中時 葉書宏 、影音編輯／ 楊馨 、影音編輯／

連江縣長劉增應在下午5時30分自行宣布當選，成為全台灣最早宣布當選的縣長候選人，連任成功。（葉書宏翻攝）

連江縣長劉增應在下午5時30分自行宣布當選，成為全台灣最早宣布當選的縣長候選人，連任成功。（葉書宏翻攝）

連江縣長選舉今年競爭激烈共有4人角逐，現任縣長劉增應夾著「五星縣長」優勢，又是4人中惟一土生土長的馬祖人，劉增應在下午5時30分自行宣布當選，成為全台灣最早宣布當選的縣長候選人，連任成功。

劉增應表示，未來4年加速地方建設如南北竿跨海大橋、機場改善、3000噸客貨輪等，以及地方產業發展、擴建馬祖酒廠，把世界最佳白酒馬祖高粱酒加強行銷台灣及大陸，讓兩岸民眾都可品嘗到最好馬祖高粱酒，並加強旅遊發展，讓遊客可以來馬祖欣賞世界級美景如馬祖藍眼淚、島嶼生態、芹壁聚落、大坵梅花鹿等。

他說，4年前受鄉親託付接下縣政重擔，無時無刻不戰戰兢兢，在縣府團隊努力，中央部會支持、立委、議會督促協助及鄉親配合下，在觀光、產業、交通、教育、社福、住宅、財政、就業、所得等各方面均獲得前所未有的進展與突破。，並對馬祖未來充滿信心與光榮感。

劉增應表示，未來馬祖將以「島嶼創生、國際接軌」為發展定位，連江縣12年（108年至119年）中長程綜合建設方案，並朝著宜居的島嶼、永續旅遊、海洋經濟、智慧科技島嶼的發展主軸，凝聚共識，努力推展地方建設。

(中時 )