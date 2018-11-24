真人真事改編《一夜新娘》25日嘉義感人首演

由故事工廠改編自知名作家王瓊玲《一夜新娘：望風亭傳奇》25號下午2點半將在嘉義表演藝術中心首演。（張亦惠攝）

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譚艾珍與故事原型97歲的金花奶奶。（張亦惠攝）
由故事工廠改編自知名作家王瓊玲《一夜新娘：望風亭傳奇》25號下午2點半將在嘉義表演藝術中心首演。（張亦惠攝）

由故事工廠改編自知名作家王瓊玲《一夜新娘：望風亭傳奇》25號下午2點半將在嘉義表演藝術中心首演，目前已開出9成票房，王瓊玲97歲的母親，也就是戲中女主角櫻子的原型，也親臨彩排現場，還現場念了一段當初日文演講比賽的內容，博得滿堂彩。

原作家王瓊玲指出，一次赴日旅遊才發現母親竟說得一口流利日文，因此發現母親讀過日本時代「國語講習所」，進而發展出當年一串感人的故事，王瓊玲進一步透露，《一夜新娘》將會改編成4種形式的戲劇，舞台劇是其一。

《一夜新娘》藉著大學生小梅追問曾祖母保存多年的日本傳統婚服「白無垢」的由來，牽扯出曾祖母與三個男人阿招、邱信、宮城之間的糾葛情愛。為了能忠實呈現當時背景，劇組特別前往嘉義梅山，拜訪劇中主人翁「櫻子」的原型金花奶奶，為還原時代氣氛，重現許多重要場景外，也使用台灣當時重要畫家陳澄波的畫作風格。

此次演員卡司也相當堅強，25日於嘉義縣表演藝術中心演藝廳舉行首演，目前票房已有 9 成，也將於 2019年3月9、10 日在臺北臺灣戲曲中心大表演廳、3月15、16 日在台中國家歌劇院演出。

(中時 )

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