《中時晚間快報》11／24之亂 投票如馬拉松民怨沸騰

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◎11／24之亂 投票如馬拉松民怨沸騰

1124投票之亂，猶如場投票馬拉松，各地都有怨言。高市左營區三民家商今天下午3點多仍擠爆上千民眾魚貫等著排隊，各路線隊伍分別從百公尺起跳，人龍混雜分不清哪是起始點，哪是排隊終點，有婦人抱怨前後來了三次沒想到一次比一次多人，氣得怒罵乾脆作罷不要投算了，旁人急忙安撫情緒「一定要投啦」這才稍微氣消。

◎失能等級2也能交通接送 長照新制下月上路

偏鄉地區醫療資源少，交通接送業者也不一定願意深入偏鄉，令長照服務難以到位。為擴大長照資源使用者，衛福部修正長照給付支付基準，將偏遠地區交通接送條件放寬，失能2級者也可申請接送服務，新給付支付基準將在下月上路。

◎美智庫蘭德報告：陸發展空中武力與美有關

據美國之音（VOA）中文網24日報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）最新發布的報告指出，大陸發展軍事航空航天力量的主要目標不僅僅是與美國競爭，而是要能夠阻止美國的干預，並在陸美兩軍直接對峙時擊敗美國。

◎孟庭葦前夫公布抓姦影片 12歲兒發長文聲援護母

「月亮公主」孟庭葦日前遭前夫張志鵬旗下藝人張暖雅爆料婚內與女助理出軌，近日在網路和張志鵬頻頻隔空展開對戰，孟庭葦昨晚發聲明反擊：「如果你必須要靠摧毀我才能圓你曾對週遭親朋好友撒的謊，你可以繼續編劇，也可以操控你公司的員工、藝人、甚至你的親朋好友配合你策劃的年度大戲，但我不再浪費時間奉陪。」隨後張志鵬又曬出孟庭葦2017年帶該女助理回家的監視錄影，怒轟：「妳出軌是事實，真不需要轉移焦點。」

(中時電子報)

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