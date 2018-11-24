搶破頭！捐屎有錢拿 民眾擠爆醫院

2018年11月24日 17:57 中時電子報 吳映璠

法國巴黎一家醫院為進行腸道疾病研究，向大眾廣徵糞便，糞便一旦獲得使用，民眾還可拿到50歐元（相當於新台幣1,700元），沒想到獲得廣大響應，不僅醫院擠爆，電話也被打爆，研究小組因此被迫中斷計畫。

研究認為糞便微生物移植能減輕「艱難梭菌」（Clostridium difficile）引發的症狀和感染。

法新社報導，苦主是巴黎的聖昂圖萬醫院（Saint-Antoine），旗下胃腸病學家索科爾（Harry Sokol）教授主導糞便微生物移植研究，因而向大眾廣徵糞便，並在醫院及醫學院張貼海報，說明糞便樣本如果獲得採納，捐贈者能獲得50歐元報酬。

不過不知怎麼回事，廣告資訊似乎被竄改了，意外吸引超多人捐贈。索科爾表示，有人拍了海報貼在網路上，不過廣告資訊被修改了，「大家以為只要捐屎就有50歐元可拿」，讓這則訊息意外在網路上瘋傳。

索科爾形容整個事件已完全「失控」，募集電話及信箱被灌爆，就算切斷電話，民眾還會轉到醫院總機，有些人甚至直接到醫院現場報名，踴躍捐贈的情況持續進行中。

索科爾無奈表示研究計畫因此被迫中斷，也呼籲大家不要再熱情捐屎了。

實際上並不是每位捐贈者都能獲得50歐元，捐贈者得先經過一系列血液及糞便檢驗，還得接受深入訪談，了解捐贈者病史。

糞便微生物移植研究目的在治療慢性腸道疾病，簡單來說就是萃取未罹病者糞便細菌，再植入罹病者體內，促進腸道細菌平衡。

索科爾表示這個研究計畫規模龐大，背後有長串患者正等待參與研究，現在計畫中斷，大家都感到沮喪。

(中時電子報)