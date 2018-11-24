SBL》球員九合一投票率僅1成4 台銀全隊沒人投

2018年11月24日 17:55 中時電子報 黃及人

隨著九合一選舉投票正式結束，24日要出賽的4支球隊球員，到底有多少人去投票了呢？答案只能說相當悽慘，在72名球員當中，竟然只有10個人回去投票，投票率低到只有1成4，其中以台銀最誇張，全隊18名球員都沒投票！

10位有投票球員包含：裕隆的林力仁、盧冠良、李德威、郭昭男；璞園的呂奇旻、林金榜、陳世杰；台啤的張銘峰、黃聰翰、翟政皓，其中張銘峰最為拚命，因為他今天上午一練完球，隨即搭高鐵趕回彰化投票，然後開車回桃園。

盧冠良也算很辛苦，因為他昨晚就先回苗栗，然後一大早投完票後，趕到桃園跟裕隆會合，「只是我很早就去投票了，一到投票所完全不用排隊就可以投。」但他的隊友郭昭男就沒那麼幸運了，戶籍在新北的阿男，整整排了兩小時。

至於台銀球員無法投票的原因，是他們全隊都住桃園的飯店，上午也有練球，所以球員都沒返鄉投票，「喇叭」張博勝除了爆料台銀全隊應該只有總教練韋陳明有投票，更說了一句冷笑話，「我們早上都有投呀，只是投籃而已！」

「這也是無可奈何的結果，因為SBL打了這麼多年，每次投票日都有安排賽程，就連總統大選也不例外，」韋陳明表示，「為何不能替有投票權的球員、教練、隊職員，或是想看投票結果的球迷著想，避免在投票日排賽程呢？」

(中時電子報)