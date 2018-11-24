SBL》球員九合一投票率僅1成4 台銀全隊沒人投

台銀全部球員都沒回去投票，總教練韋陳明強調這也無可奈何。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

隨著九合一選舉投票正式結束，24日要出賽的4支球隊球員，到底有多少人去投票了呢？答案只能說相當悽慘，在72名球員當中，竟然只有10個人回去投票，投票率低到只有1成4，其中以台銀最誇張，全隊18名球員都沒投票！

10位有投票球員包含：裕隆的林力仁、盧冠良、李德威、郭昭男；璞園的呂奇旻、林金榜、陳世杰；台啤的張銘峰、黃聰翰、翟政皓，其中張銘峰最為拚命，因為他今天上午一練完球，隨即搭高鐵趕回彰化投票，然後開車回桃園。

盧冠良也算很辛苦，因為他昨晚就先回苗栗，然後一大早投完票後，趕到桃園跟裕隆會合，「只是我很早就去投票了，一到投票所完全不用排隊就可以投。」但他的隊友郭昭男就沒那麼幸運了，戶籍在新北的阿男，整整排了兩小時。

至於台銀球員無法投票的原因，是他們全隊都住桃園的飯店，上午也有練球，所以球員都沒返鄉投票，「喇叭」張博勝除了爆料台銀全隊應該只有總教練韋陳明有投票，更說了一句冷笑話，「我們早上都有投呀，只是投籃而已！」

「這也是無可奈何的結果，因為SBL打了這麼多年，每次投票日都有安排賽程，就連總統大選也不例外，」韋陳明表示，「為何不能替有投票權的球員、教練、隊職員，或是想看投票結果的球迷著想，避免在投票日排賽程呢？」

(中時電子報)

影》菊池雄星拔智齒臉超腫 糗遭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。