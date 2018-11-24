藍黨團譴責中選會無能、失職　要求陳英鈐負政治責任

2018年11月24日 17:57 中時 楊佳穎 、 鄧博仁

規模空前的九合一選舉與10案公投24日投開票，投票時間上午8時到下午4時，超過4點一位選民雖到了現場，還是不能如願投票，被維持秩序的警察勸離。（鄧博仁攝）

九合一選舉合併10案公投24日舉行，10案公投共分三箱投票，一位選民在投票前，用手沾口水點開一張張公投票仔細閱讀。（鄧博仁攝）

規模空前的九合一選舉與10案公投24日投開票，投票時間上午8時到下午4時，超過4點一位選民，手牽著女兒快步跑進考試院的投票所，最後還是不能完成投票的動作。（鄧博仁攝）

九合一大選投票日，全國各投票所出現大排長龍亂象，民眾需耗費40分鐘至一個半小時才能完成投票，導致許多選民放棄投票，也發生多起憤而撕毀選票情事。國民黨團書記長曾銘宗表示，中選會已預知10項公投案將影響投票速度，卻未事先妥善規劃，事態嚴重也未採取緊急應變措施，致公民投票權行使未受周全保障，黨團除了嚴正譴責中選會的無能失職，也要求主委陳英鈐負起政治責任。

曾銘宗指出，投票龜速的情形前所未見，不僅令老人家、身障者飽受折磨，許多選民更因不耐排隊而放棄投票，想抽空投票的上班族更是希望落空，投票截止時間也因此引發爭議。曾說，假如一個投開票所有10人到現場，卻因耗時太長而棄投，1千個投票所就有1萬人是被迫無奈不投票，對投票率或激戰選區的選情都會發生嚴重影響，難怪網路傳出這會不會是執政黨的「新奧步」？

曾批評，中選會明知10個公投案內容冗長而複雜，卻不加強宣導以減少選民在票所內的思考時間，放任投票當日民怨叢生，是有心還是無意？令人引發聯想。他也表示，未來公投綁大選勢必會成為常態，經此經驗與教訓，預先投票、通訊投票與不在籍投票等配套立法，政府應不分朝野積極推動，進一步維護憲法保障的基本民權。

國民黨團則說，選前立院內政委員會召委黃昭順曾就一般選舉與公投投票的票所布置與流程，安排中選會進行專案報告與模擬的會議，許多委員當時就提出預警與建言；但看到投票日當天的亂象，顯然中選會仍然缺乏警覺性與靈活的防範措施。

國民黨團強調，陳英鈐耽於杯葛、對抗在野勢力的公投案，卻對於投開票選務非常不用心、不上心，導致投票前就發生選票外流疑雲、公投案重新公告訴訟，再加上1124投票排隊像銀行擠兌的奇觀，中選會多年來樹立的公正超然金字招牌，一夕間毀於民進黨政府之手，令人痛心，陳英鈐還好意思戀棧當前職位？

(中時 )