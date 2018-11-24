台中》盧秀燕得票逾30萬 總部支持者HIGH翻

2018年11月24日 18:30 中時 林欣儀

盧秀燕競選總部內聚集許多支持者，看到盧得票數超過30萬，支持者興奮高舉國旗歡呼。(林欣儀攝)

九合一大選從24日晚間4點開始開票，直到晚間約6時許，盧秀燕競選總部統計的數字、盧得票數已超過30萬，聚集在競選總部前的支持者高聲歡呼、現場氣氛HIGH翻。而盧總部主委江啟臣、副主委楊瓊瓔及總幹事顏寬恒都抵達競選總部，對此情況，他們強調是「民心思變」、「人民決定要當家做主」。

隨著時間過去，開出的票匭越來越多，盧秀燕贏得的票數也從數千票逐漸增加至1萬、2萬票，直到晚間6時許，盧秀燕得票數超過30萬票，支持者興奮、高舉國旗呼喊，楊瓊瓔看到票數更激動得眼眶泛紅，與江啟臣擁抱、直呼「后里贏耶！」

對於盧秀燕目前在各區都開出不錯票數，江啟臣表示，山城地區盧應該會大贏，而豐原區目前雖只贏數百票，但該區國民黨從2012、2014到2016年得票都不理想，甚至總統大選時曾輸近3萬票，希望這次有機會板回來。

江啟臣認為，從排隊投票來看，民眾即便要排隊、也願意去投下那張選票的決心，展現台灣民主一直在進步、人民想要翻轉，顯示這2、3年來人民真的受不了了，民心思變，更顯示執政黨的鴨霸、一黨獨大是團結了人民，人民要出來告訴執政黨「你不要太囂張」。

顏寬恒則說，這次選舉是民意的充分展現，表現出人民的不滿，不管執政黨再如何美化數據，民眾仍是無法接受。

(中時 )