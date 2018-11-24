美中較勁！ APEC結束5天聲明終出爐

APEC結束後，記者巴紐總理歐尼爾被記者追訪。（美聯社）

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2018年亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖會議結束5天後，峰會主辦國巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾23日發布一項聲明，作為APEC峰會的最終文件，而此次爭議凸顯美中較勁。

APEC峰會17日至18日在巴紐首都莫士比港舉行，由於美國和中國的激烈爭執，導致本屆峰會首次在沒有發表領袖宣言的情況下閉幕。

美國之音報導，歐尼爾23日公布的主辦國主席聲明中說，峰會期間，少數國家在貿易政策以及世界貿易組織（WTO）改革的問題上，無法達成一致。

美國之音引述日經新聞報導，歐尼爾聲明初稿中包括「反對一切形式的保護主義」，但這句話在最終文本被刪除。

此外，中國在起草過程中堅持加入「就貿易保護主義進行深入討論」；但美國堅持有必要強調「公平和對等」的貿易。

在2國僵持下，23日公布的最終聲明，在有關問題上只出現較中性的「我們敦促各國以自由、公平和公開的方式促進貿易」。

APEC與會的一名外交官曾透露，愈演愈烈的美中緊張態勢，始於大陸外交部長王毅反對路透社所見宣言草案中的2段內容。其中一段提及反對「不公平貿易行為」以及要改革WTO，另一段則有關永續發展問題。

這位要求匿名的外交官當時表示，美中2國針鋒相對，峰會主席難尋弭平雙方分歧的選項，「中國不滿在提及世貿組織時，將不公平貿易行為歸咎於一個國家」。

(中時 )

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