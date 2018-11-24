讓孩子吃「蟑螂飯」 這個媽媽的習慣超可怕 全家都受不了

2018年11月24日 18:33 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一對結婚23年育有3子的夫妻，陳姓丈夫因無法忍受妻子極差的衛生習慣，四處借錢訴請離婚。這名離譜的太太就連自己的孩子都直呼媽媽生活習慣「異於常人」，誇張，法院最終2人判准離婚。

判決書指出，陳男指，與老婆結婚後才知道她的衛生習慣非常不好，不整理家務他可以忍受，但太太洗衣服都不把洗衣機中的衣物取出晾曬，衣服都發出陣陣腐臭味，讓人相當崩潰。

大兒子也跳出來說，媽媽生活習慣「異於常人」，還會把粉撲放在吃飯的碗裡浸泡，也曾在飯裡看到小強屍體，但媽媽竟表示「吃下去富含蛋白質」，都讓他傻眼至極，無奈的說「從小就常看到父母因為生活習慣而吵架，但媽媽無法改進」。東森新聞報導，兩人的其他兩個小孩也出面作證，指控媽媽在家堆放很多雜物，導致家中長了很多蟑螂，說詞與哥哥相同。

另外，陳男也說，太太不負擔家庭費用，在外四處借錢，直到債主找上門討債，才知道老婆在外欠下一屁股債，自己還要替他擦屁股，夫妻兩人至今已分房5年，再也無法維持婚姻。面對丈夫的指控，妻子反駁，3個孩子從小都是她在照顧，丈夫卻很少在家、在外有女友，還會毆打人，她強調「丈夫沒有權利要求離婚啊」，當時新北地院審理駁回陳男離婚訴訟。

但陳男不服，上訴高等法院，法官認為2人長年衛生習慣不合，而妻子金錢管理不善是兩人婚姻破裂主因，加上孩子們的證詞，已非常人能容忍。至於陳男在外有女友與毆打一事，妻子也無法證明是真實，最後判2人離婚。

(中時電子報)