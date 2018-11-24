花蓮》劉曉玫坦承敗選 下一步：先謝票

2018年11月24日 19:22 中時 許家寧

劉曉玫坦承敗選，坦言努力時間不夠。（許家寧攝）

徐榛蔚陣營突破10萬票，劉曉玫宣布敗選。（許家寧攝）

對於下一步，劉曉玫說恨不得馬上謝票，並繼續做好議員工作。（許家寧攝）

花蓮縣長女力對決選舉，國民黨候選人徐榛蔚開票後就遙遙領先民進黨籍劉曉玫，直到突破10萬票，現場歡欣鼓舞，高呼「凍蒜！」劉曉玫則在晚間7點現身競選總部承認敗選，感謝選民對她改變花蓮的期待，坦言努力時間不夠，也恭喜祝福徐榛蔚當選！

下午4點開票後，劉曉玫競選總部聚集不少關心民眾，開票後就呈現落後，1小時後差距逐漸拉開，總部氣氛愈見低迷，天空也下起大雨，有支持者眼見大勢已去，已經忍不住掩面哭泣，劉曉玫現身總部與支持者擁抱，強忍淚水不住安慰支持者。

劉曉玫首先感謝所有鄉親陪她努力到現在，這場選戰展現了許多花蓮民眾渴望改變花蓮的心情，接著她展現風度說，「我們承認敗選，恭喜徐榛蔚女士當選！」劉曉玫的努力不夠，尊重所有花蓮鄉親共同作出的選擇，因為這是民主政治裡最重要的精神。

劉曉玫表示，希望徐榛蔚屏除前縣長傅崐萁過去缺失，讓縣府真正為花蓮人服務，也讓花蓮成為光榮的城市。對於外界關心她的下一步，她說現在最想做的是立即謝票感謝選民支持，再剩下1個月的議員任期裡，會繼續監督縣政，為花蓮人喉舌。

(中時 )