金門》楊鎮浯當選縣長 決心改變金門

楊鎮浯挑戰成功，當選金門縣長。（李金生攝）

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支持者聚集總部，激情吶喊歡呼。（李金生攝）
楊鎮浯與總部名譽主委楊應雄′國民黨縣黨部主委林芳旋等人含淚開心擁抱。（李金生攝）
楊鎮浯與另一半開心擁抱，感謝她一路相挺。（李金生攝）
支持者聚集總部，愈晚人愈多。（李金生攝）

金門縣長選戰落幕，國民黨徵召的楊鎮浯以2萬3509票險勝現任無黨籍陳福海的2萬2831票，實現讓金門藍天再現的目標，2人差距只有678票。這場在選前即呈五五波的激戰，也繼4年前李沃士競選連任失利後，寫下金門縣長只有1任4年的新魔咒，引起鄉親熱烈討論。

楊鎮浯在勝選演說中指出，選舉的結果出來了，許多人恭喜他艱苦的一戰終於結束，但對他來說，這不是結束，而是千斤重擔，就如同前英國首相邱吉爾在阿拉曼戰役後所說：「這僅僅是開始後的結束。」未來，還有太多的事等著我們一起來改變。

他向熱情支持者承諾，未來會把1天當成2天用，竭盡所能在4年內讓金門脫胎換骨。「今天的結果，不會定位為一個人或是一個政黨的勝利，這個勝利是屬於每一位渴望金門改變的大家。」

他說，回顧今年5月25日投入選戰以來，一路遭受抹黑、行政不公負面選戰的攻擊，非常辛苦！但他也強調，「鄉親手上的每一張票，讓金門有了改變的機會，也是鄉親心裡的信任，讓家鄉踏出了改革的步伐。」

陳福海則透過競選總部表示，選舉的結果他輸了，但縣府團隊沒有失敗，因為大家在4年的時間裡，將金門的基礎建設打造起來，但鄉親希望有更高的縣政品質，他也認為進步的幅度可以更大一些、更快一些，期待剛當選的楊鎮浯不辜負鄉親的期望，把縣政建設帶向更卓越的方向。

陳福海強調，選舉的結果,絕對不是代表失敗，鄉親朋友栽培他，也對他有很深的期待，今天的結果會讓他停下腳步，稍作停留，好好地省思，調整腳步，重新出發。「從政本來就是一條長遠的路，一路走來，就是起起落落、曲曲折折，從來不是順境。」

他也感謝所有支持、栽培他的鄉親，強調「這場選舉把我們緊緊地牽繫在一起，我們都盡力了。我們被拉近的心，不會從此消失，而會更緊密地連結在一起。」

陳福海並說，「選舉已經落幕，讓大家一起盡快地恢復平靜，在這個島嶼不同的角落、不同的崗位，繼續為這個偉大島嶼的進步一起努力！」

(中時 )

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