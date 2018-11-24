桃園》楊麗環宣布落選 感謝選民支持

2018年11月24日 19:53 中時 蔡依珍

脫黨參選桃園市長的前立委楊麗環，晚間在競選總部宣布落選，許多支持者當場落淚，楊則笑著擁抱安慰。(蔡依珍攝)

脫黨參選桃園市長的前立委楊麗環，晚間在競選總部宣布落選，感謝選民的支持。(蔡依珍攝)

脫黨參選桃園市長的前立委楊麗環，晚間在競選總部宣布落選，感謝選民的支持，強調自己已盡最大努力，對於結果坦然面對，但仍衷心期盼自己的政見論述將來有機會能實現，也祝福當選的人，至於下一步還沒有多想，將先休息一下，許多支持者當場落淚，楊則笑著擁抱安慰：「成敗對我來講不重要！」

楊麗環晚間近7點半進入競選總部，面對開票結果，她很遺憾台灣還是習慣兩黨對決，選民沒看到顏色就不放心、很焦慮，她已盡最大力量去做，也感嘆自己提出的繁榮經濟、打造最大國際商業城、發展國際觀光跟國際物流中心和會展中心的政見沒有機會實現。

楊麗環說，自己對桃園這塊土地有很深的感情，但執政者和檯面上的強勢候選人，都把桃園這座黃金城市當成大型夜市在經營，只有大型豪宅和零星建設，看不出發展潛力，連2次感嘆：「這是很悲哀的事！」

楊麗環坦然面對結果，頻頻感謝支持者的幫忙，尤其即便知道這條路很艱辛仍然願意傾力相助，也很感謝願意投票給她的人，「真的很感謝！」並祝福當選的人。

面對下一步，楊麗環表示要先休息，被問到是否再戰立委，楊強調投入市長選戰根本沒有想到立委，尊重選民的決定。

(中時 )