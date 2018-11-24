SBL》用「心」打球就不痛 桑尼帶傷照拿恐怖雙十

2018年11月24日 20:04 中時電子報 黃及人

裕隆執行教練李啟億賽後相當佩服桑尼的職業精神。(中華籃協提供)

眼見自家洋將桑尼首節就扭傷左腳踝，卻還堅持上場打完，裕隆執行教練李啟億賽後不禁有感而發，「桑尼所展現的職業精神，絕對能做所有運動員的典範，他更告訴我，打球是用心與腦袋在打，所以他一點都不會感覺到腳痛！」

靠著桑尼帶傷奮戰31分鐘，貢獻30分、11籃板、5助攻、2抄截與3火鍋的全能數據，裕隆24日以83比79險勝桃園璞園，笑納本季第3勝(1敗)，桑尼說：「我才不在乎個人數據，這1勝是靠團隊，也是替教練團贏下的。」

「因為李啟億信任我，而且我來台灣打球，雖然一切都很陌生，卻只因為裕隆有著爭冠的目標，所以我必須展現職業精神，」桑尼說，「當我冰敷腳踝5分鐘，馬上請防護員把腳踝綁緊，因為我必須回到場上，就算再痛也一樣。」

李啟億更對桑尼帶傷奮戰的精采表現，感到又喜又憂，「每次我想叫李德威上去換桑尼，桑尼就一直揮手說不要，我知道堅持讓他上場很危險，但他就是堅持要打，更告訴我假如真的不行會講，沒想到就撐完整場比賽了。」

相對於桑尼的全能演出，裕隆另1名洋將泰瑞徹底熄火，全場投6中1、僅拿3分，李啟億說：「其實我給泰瑞的任務，就是專注防守的功能性球員，也就是專門伺候對方主要得分手，像他今天就限制了瓊斯，所以我還算滿意。」

璞園則以麥克22分、14籃板表現較佳，吳家駿17分，璞園總教練麥班達說：「我們很多地方需要調整，很容易一下子被對方打亂陣腳，必須趕緊找回自己應有打法，今晚不只是洋將，我對全部球員都不滿意，守不住桑尼更是大問題。」

(中時電子報)