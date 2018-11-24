聖誕約會首選！意舍酒店全新聖誕大餐 讓男友面子滿滿

Que原木燒烤餐廳「聖誕節雙人分享餐晚餐」，售價4000元＋10％／套。（圖片提供／台北松山意舍酒店）

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Buttermilk摩登美式餐廳「瘋聖誕、迎跨年 四人分享餐」，售價3980元＋10％／套。（圖片提供／台北中山意舍酒店）

12月即將到來，男朋友們還在煩惱今年聖誕節該怎麼過？以創意餐點著稱的意舍酒店是個好選擇，台北松山、中山意舍酒店搶先推出聖誕套餐，搶攻節慶檔期商機。

台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳以Que響叮噹 夢幻聖誕饗宴為主題，推出「聖誕節雙人分享餐晚餐」，12月22日至25日限期供應，前菜以「吉拉多生蠔（兩片）佐琴雞尾酒醬」拉開序幕，新鮮生蠔肥美多汁，搭配特製醬料享用，充滿大海滋味。主餐提供海陸雙享，包括美國Brandt自然帶骨肋眼牛排16oz和半隻碳烤波士頓活龍蝦，牛排以365天榖飼美國自然牛為食材，先以大火炙烤鎖住肉汁，外焦內嫩口感，令人愈吃愈上癮。

波士頓活龍蝦肉質清甜爽口，建議先品嘗原味，可感受蝦肉Q彈口感。甜點端出「聖誕麋鹿紅絲絨奶油捲」，紅色奶油捲視覺感強烈，酸中帶甜滋味為餐期畫上完美句點。每天晚間7時更邀請松山長老教會聖歌隊與Kids Bon Bon兒童合唱團現場演唱，充滿濃濃過節氣氛。

台北中山意舍酒店Buttermilk摩登美式餐廳則推出「瘋聖誕、迎跨年 四人分享餐」饗客，12月21日起至2019年1月1日供應，以原木燒烤美國Brandt自然帶骨肋眼牛排 16oz和爐烤手工火雞胸肉捲擔任主角，搭配4項開味菜與主廚特製甜點。特色餐點「爐烤手工火雞胸肉捲」以美國火雞胸肉入饌，強調手工拍打嫩化再填入火雞肉慕斯，透過低溫烹調手法製作，雞肉口感濕潤不乾柴，佐以特製餅皮。

(中時 )

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