南早：高投票率 台灣人宣判蔡政府命運

2018年11月24日 20:09 中時電子報 楊幼蘭

11月24日台灣的9合1選舉與10案公投隆重登場，雖然排著長長的隊伍，但選民投票率可能數一數二高。在某些地方，有些隊伍甚至超過1公里，民眾等了長達2小時，才終於投到票。

《南華早報》（South China Morning Post）24日指出，一般認為，這次選舉是台灣民眾對總統蔡英文的信心考驗。觀察家說，之所以會出現這樣的高投票率，主要在於國民黨與執政民進黨候選人競爭激烈。

深綠支持者先前已表示，民進黨若丟了高雄，將迫使蔡英文辭去民進黨主席。而如今民進黨高雄市長候選人陳其邁已宣布敗選，國民黨候選人韓國瑜則篤定當選，行政院院長賴清德也已請辭。緊接著蔡英文也宣佈，辭去黨主席。

中山大學廖達琪政治系教授指出，這次高投票率除了9合一選舉外，其他公投議題也促使民眾紛紛投票。

而在長期由民進黨執政的高雄，這次國民黨候選人韓國瑜聲勢大漲，民進黨失去高雄，意味蔡政府遭受重挫。觀察家說，要是綠地變藍天，她可能被迫辭去民進黨黨主席，甚至失去2020年贏得連任的機會。

分析指出，蔡英文由於拒絕接受「一中」政策，一方面受到北京與日俱增的強大壓力，另一方面則受到深綠支持者的壓力，要她採取更強烈的立場。而民眾對勞工與年金政策改革，還有無法改善生活水準的不滿，更加深了她的困境。

儘管北京不斷為「一中」問題施壓，但深綠支持者對蔡採取溫和的兩岸政策，始終不願把中華民國「正名」為台灣感到失望。這些深綠支持者已表示，要是民進黨丟了高雄，會尋求迫使蔡辭去民進黨主席。

(中時電子報)