台中》相信台中、相信希望、相信愛！ 林佳龍：我們永遠都是一家人

2018年11月24日 20:10 中時 陳淑芬

「我們永遠都是一家人」尋求連任失利的台中市長林佳龍晚間出面感性的指出，不管有任何難過或遺憾，一定要接受這個結果，呼籲市民支持新當選市長的盧秀燕，讓所期待的台中城市繼續進步。

林佳龍在晚間7時40分由競選團隊陪同出面說明，會場擠滿支持民眾，他進場時，現場響起熱烈掌聲，高喊「市長加油」為他加油打氣，不少人激動落淚。林佳龍說，選舉的結果是長遠追求台灣民主價值的制度上，台中人所做的選擇，不管有任何難過或遺憾，一定要接受這個結果，他並呼籲市民支持新當選的盧秀燕，讓所期待的台中城市繼續進步。

林佳龍表示，10幾年來，他在台中不管擔任什麼角色，唯一的目標就是讓台中更好，這4年來認真努力已奠定了很好的基礎，這是不會改變的事實，大家一起同心協力，走過的刻骨銘心的旅程，相信愛護這座城市的人都會盡所能地讓城市持續進步，讓城市的主人可以生活得更好。

「相信台中、相信希望、相信愛！」林佳龍說，懇請大相信正向的能量，一定會感動很多人！就像他在選前之夜所講的「我是台中人、台中是我的家」，衷心感謝280萬的家人給過他機會，讓他把累積的知識及經驗，貢獻給台中。

他並強調，投票的結果，無關投票選擇誰，「我們永遠都是一家人」，祝福大家。

(中時 )