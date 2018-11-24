台中》相信台中、相信希望、相信愛！ 林佳龍：我們永遠都是一家人

台中市長林佳龍尋求連任失利，出面說明。（盧金足攝）

友善列印
中時

「我們永遠都是一家人」尋求連任失利的台中市長林佳龍晚間出面感性的指出，不管有任何難過或遺憾，一定要接受這個結果，呼籲市民支持新當選市長的盧秀燕，讓所期待的台中城市繼續進步。

林佳龍在晚間7時40分由競選團隊陪同出面說明，會場擠滿支持民眾，他進場時，現場響起熱烈掌聲，高喊「市長加油」為他加油打氣，不少人激動落淚。林佳龍說，選舉的結果是長遠追求台灣民主價值的制度上，台中人所做的選擇，不管有任何難過或遺憾，一定要接受這個結果，他並呼籲市民支持新當選的盧秀燕，讓所期待的台中城市繼續進步。

林佳龍表示，10幾年來，他在台中不管擔任什麼角色，唯一的目標就是讓台中更好，這4年來認真努力已奠定了很好的基礎，這是不會改變的事實，大家一起同心協力，走過的刻骨銘心的旅程，相信愛護這座城市的人都會盡所能地讓城市持續進步，讓城市的主人可以生活得更好。

「相信台中、相信希望、相信愛！」林佳龍說，懇請大相信正向的能量，一定會感動很多人！就像他在選前之夜所講的「我是台中人、台中是我的家」，衷心感謝280萬的家人給過他機會，讓他把累積的知識及經驗，貢獻給台中。

他並強調，投票的結果，無關投票選擇誰，「我們永遠都是一家人」，祝福大家。

(中時 )

宜蘭》綠地變藍天 林姿妙總部宣… 南投》南投縣長選舉　林明溱自行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。