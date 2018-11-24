花蓮》徐榛蔚深耕基層多年 成為花蓮第一位女縣長

2018年11月24日 22:34 中時 范振和

花蓮縣長當選人徐榛蔚感恩國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（右）、服務處發言人張逸華（左）等人同心協力打贏選戰。（范振和攝）

事實證明，「選舉沒師傅，社會在走，誠意要有。」花蓮縣長當選人徐榛蔚18年來，陪著先生前縣長傅崐萁，踏遍全縣177個村里、208個部落，深入基層，關懷弱勢，為人她贏得好人緣，化成張張力挺選票。

傅崐萁在選前因合機炒股案被判刑8月發監執行，不得緩刑，頓時，爭議性極高的炒股案，成了政治打壓、司法迫害的養分，徐榛蔚雖暫失依靠，受盡不為人知的煎熬，卻換來更多人的奧援。前晚團結之夜，她聲稱「這是一場沒有傅崐萁的選戰，卻處處可以看得到傅崐萁努力的影子...」，毋寧說出她的心聲。

而坊間盛傳「東廠錦衣衛」來了！代理縣長的法務部次長蔡碧仲磨刀霍霍，代理期間，人事空缺設法調動、補滿，果然結合檢調單位，徹查所謂的「前朝六大案」，包括暫緩青年住宅後續工程、取消五教合一開閉幕儀式、理想大地案移送16名官員至政風處調查等，再源源不斷供應劉曉玫欲裂解「傅氏王朝」的軍火。

徐榛蔚面對對手劉曉玫提出的犀利問題，左勾拳、右勾拳或直拳，打傅虎虎生風，但好像都打到棉絮（不是棉被）般，這麼一來，「議會鐵娘子」無用武之地，被評為4A優質立委的徐榛蔚，平常早就一步一腳印深耕基層，此時又成功形塑「花蓮好媳婦」的溫柔堅忍形象，剛柔之間，高下立判。

徐榛蔚所提施政八大政策包括，建置交通網絡、營造城市美學、行銷國際觀光、扶助青年返鄉就業、健全長照服務、厚植教育文化、深耕原民部落、打造新住民故鄉等，企盼「以人為本」全面建構活力、健康、幸福的花蓮，是否會逐步到位完成，地方各界正拭目以待。

(中時 )