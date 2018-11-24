一任魔咒難破!魏明谷：努力不夠不怪別人 繼續努力貼近人民

2018年11月24日 20:29 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷連任失利，晚間8點現身競選總部發表敗選談話，說完與所有黨公職及輔選幹部集體向支持者鞠躬。（謝瓊雲攝）

開票結果魏明谷一路落後，民進黨彰化縣黨部主委、彰化市長邱建富，晚間緊盯電視螢幕，臉色凝重。（謝瓊雲攝）

開票結果魏明谷一路落後，民進黨彰化縣黨部主委、彰化市長邱建富，晚間緊盯電視螢幕，臉色凝重。（謝瓊雲攝）

一任魔咒難破！彰化縣長魏明谷晚間8點現身競選總部，發表敗選談話，他指出，尊重彰化縣民所做出的選擇，接受這樣的結果，也恭喜對手王惠美，彰化仍是他永遠的故鄉；面對敗選結果，他沉重表示，雖然究結果來看，似乎是全面性的，但仍然有些縣市成功連任，他強調，是他個人努力不夠，不會怪任何人，他期許所有現任與新當選的公職人員繼續為彰化這塊土地付出。

魏明谷表示，感謝所有支持者的栽培，每個鄉親都是他的貴人，尤其縣府團隊成員的付出，過去1000多個日子，做的很多事情，更感謝蔡英文總統、行政院長賴清德多次下鄉輔選，給予經費挹注，讓彰化的建設成果被看見。

他說，謝謝家人作為他的後盾，選舉團隊陪他上山下海，打了一場精采的選戰。相信新的縣長接任後會帶領彰化，變得比現在更好。

魏明谷說，他與民進黨同志們會繼續努力，面對未來的選戰與挑戰，更應傾聽民意、貼近民意，不會離開人民、離開這塊土地，要為彰化繼續打拼。相信有一天，民進黨還會再崛起。

魏明谷表示，目前將先把選後該做的交接等工作完成，也會先沉潛一陣子，永遠都會當政治的志工，為黨公職的同仁提供必要的協助。他發表完談話後，並與團隊成員握手，說了「珍重」，隨即於8點10分離開競選總部，少數留下來的支持者與幹部泣不成聲。

(中時 )