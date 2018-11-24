一任魔咒難破!魏明谷：努力不夠不怪別人 繼續努力貼近人民

彰化縣長魏明谷連任失利，晚間8點現身競選總部發表敗選談話。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣長魏明谷連任失利，晚間8點現身競選總部發表敗選談話，說完與所有黨公職及輔選幹部集體向支持者鞠躬。（謝瓊雲攝）
開票結果魏明谷一路落後，民進黨彰化縣黨部主委、彰化市長邱建富，晚間緊盯電視螢幕，臉色凝重。（謝瓊雲攝）
開票結果魏明谷一路落後，民進黨彰化縣黨部主委、彰化市長邱建富，晚間緊盯電視螢幕，臉色凝重。（謝瓊雲攝）

一任魔咒難破！彰化縣長魏明谷晚間8點現身競選總部，發表敗選談話，他指出，尊重彰化縣民所做出的選擇，接受這樣的結果，也恭喜對手王惠美，彰化仍是他永遠的故鄉；面對敗選結果，他沉重表示，雖然究結果來看，似乎是全面性的，但仍然有些縣市成功連任，他強調，是他個人努力不夠，不會怪任何人，他期許所有現任與新當選的公職人員繼續為彰化這塊土地付出。

魏明谷表示，感謝所有支持者的栽培，每個鄉親都是他的貴人，尤其縣府團隊成員的付出，過去1000多個日子，做的很多事情，更感謝蔡英文總統、行政院長賴清德多次下鄉輔選，給予經費挹注，讓彰化的建設成果被看見。

他說，謝謝家人作為他的後盾，選舉團隊陪他上山下海，打了一場精采的選戰。相信新的縣長接任後會帶領彰化，變得比現在更好。

魏明谷說，他與民進黨同志們會繼續努力，面對未來的選戰與挑戰，更應傾聽民意、貼近民意，不會離開人民、離開這塊土地，要為彰化繼續打拼。相信有一天，民進黨還會再崛起。

魏明谷表示，目前將先把選後該做的交接等工作完成，也會先沉潛一陣子，永遠都會當政治的志工，為黨公職的同仁提供必要的協助。他發表完談話後，並與團隊成員握手，說了「珍重」，隨即於8點10分離開競選總部，少數留下來的支持者與幹部泣不成聲。

(中時 )

桃園》國民黨陳學聖承認敗選 新竹市長選舉民進黨林智堅高票連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。