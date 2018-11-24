2018年11月24日 20:50 中時電子報 徐秀娥 、中時/ 陳世宗 、 許素惠 、 范揚光 、中時/

盧秀燕等了約1個小時，才如願市長投給自己一票。（陳世宗攝）

張麗善（右二）當選雲林縣長，支持者開心擁抱。（許素惠攝）

燕子征戰成功！台中睽違10年再次迎來女市長

國民黨女力大爆發，7縣市長全壘打！目前各地開票結果陸續出爐，國民黨縣市長部份藍營女將表現亮眼，7縣市長全部勝出。台中市盧秀燕以領頭羊之姿，大勝對手逾15萬票，彰化、雲林及嘉義市也翻轉勝出，宜蘭、花蓮、台東3縣市也全部納入藍色版圖，為國民黨寫下歷史新頁。

國民黨女將戰力大爆發，韓國瑜昨晚選前之夜似乎做了最好的預言。國民黨立委許淑華以神力女超人造型出現，主持造勢大會驚豔全場，今日國民黨縣市長開票即傳出好消息。7縣市長女性候選人包括台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東饒慶鈴成績亮眼，目前她們已自行宣布當選。

根據中時電子報即時開票結果，盧秀燕得票數：706572票，得票率：56.23%；王惠美得票數：354466票，得票率：53.41%；張麗善得票數：153213票，得票率：53.92%；林妙姿得票數：111987票，得票率：49.39%；徐榛蔚得票數：112965票，得票率71.53%；饒慶鈴得票數：64929票，得票率57.62%；黃敏惠得票數：58314票，得票率：41.09%。

7名新科縣市長當中，盧秀燕、王惠美是區域立委，徐榛蔚、張麗善則是不分區立委，她們當選後將空出4席立委，未來外界關注，國民黨會不會再推出女將，壯大藍營的女性勢力。

(中時電子報)