不斷更新》東奧正名公投 「不同意」領先來到48萬票

2018年11月24日 20:45 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

[10:30更新]目前第13案「東奧正名公投」開票率約三分之二，有效票數640萬，同意票數約296萬，不同意約344萬，不同意票數領先來到48萬。

[9:30更新]目前第13案「東奧正名公投」開票率約三分之一，有效票數361萬，同意票數約170萬，不同意約191萬，不同意票數領先來到21萬。

[9:10更新]目前第13案「東奧正名公投」有效票數282萬，同意票數約134萬，不同意約148萬，不同意票數領先來到14萬。

[8:55更新]目前第13案「東奧正名公投」有效票數230萬，同意票數約109萬，不同意約121萬，不同意票數領先超過10萬票，差距來到12萬。

九合一選舉綁公投今天（24日）進行，其中公投第13案「你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」目前以不同意票數以90萬3千領先83萬的同意票數，為所有公投案中差距最小的項目。

由前奧運國手紀政發起的2020東京奧運正名公投案在投票前就引起廣泛討論，不少民眾認同中華隊應以「台灣」名稱參與國際賽，但卻有可能影響運動員的參賽權益。

國際奧會在公投前就三度來函提醒，「東奧正名公投」恐導致中華奧會遭停權或拔除會籍。台中市的2019年東亞青運主辦權，在7月下旬東亞奧會執委會被表決撤銷時，被認為和台灣友好的日本，也只是棄權，並非投下支持票。

為了捍衛自己的出賽權益，21日不少運動員紛紛站出來為自已發生，包括2屆奧運舉重金牌得主許淑淨，4屆奧運、6屆亞運射擊國手林怡君，田徑好手楊俊瀚、鄭兆村與羽球一哥周天成一起在體育署表達自己的立場，「我要參賽舞台，正名公投我反對！」

目前公投第13案開票尚未完成，但不同意票數來到90萬3千，同意票數來到83萬，雖是所有公投案差距最小的，但不同意票數逐漸拉開領先，公投極有可能不通過。

(中時電子報)