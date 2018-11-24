新北》宣布敗選！ 蘇貞昌：尊重新北市民的決定

大輸侯友宜近22萬票！蘇貞昌回鍋參選失利
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中時
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新北市長選舉落幕，民進黨蘇貞昌在太太、女兒及同黨同志陪同下，今（24）日晚間8時對外宣布敗選，蘇貞昌向支持者致詞表示，他不預期、不喜歡這樣的場面，也希望贏，但是選舉的結果新北市民做了決定，他尊重這個決定，他向侯友宜先生致上祝賀。

新北市長選舉，民進黨蘇貞昌宣布敗選，他表示尊重市民這個決定，他向侯友宜先生致上祝賀。（王揚傑攝）

蘇貞昌鼓勵支持他的民眾，表示選舉的結果是一時的，重要的是新北市的未來，他希望新北市民能得到更大的照顧。

新北市長選舉，民進黨蘇貞昌宣布敗選。（王揚傑攝）

蘇貞昌說，從參選以來7個多月，非常感謝新北市民給他的溫暖，沒有忘記他，他拚進全力，雖結果不如預期，但卻是他人生很重要、很溫暖的旅程。

他說，今天選舉的結果，民進黨碰到重大的挫敗，黨一定要深刻檢討，深深反省，過去我們也曾面臨重大挫敗，因為懂得反省檢討和改進，又重新站起來，希望民進黨好好檢討這次失敗，好好改正，重拾人民信心。

蘇貞昌邀請陪他一起打選戰的競選辦公室所有同仁上台，接受大家的鼓勵，許多年輕同仁不忍難過落淚。

民進黨新北市黨部主委余天隨後哽咽表示，之前他承諾蘇貞昌若未勝選，他將辭去主委職務，所以他將信守承諾辭職。

最後，蘇貞昌帶領所有同伴向支持群眾鞠躬，感謝大家這段時間的支持，隨後搭車離開。

(中時 )

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