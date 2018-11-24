基隆》林右昌連任守住台灣頭　謝立功輸得「漂亮」

2018年11月24日 21:19 中時 張穎齊

基隆市長選舉，票數尚未開完，民進黨現任市長林右昌目前以10萬6票，勝過國民黨基市長候選人謝立功8萬5082票，並自行宣布當選。林右昌挾著執政優勢，頻打政績牌，成功連任，不過並沒有如外界所預期「大勝」，民進黨中央政府施政不利，加上「韓流」外溢效應，綠營許多縣市慘敗失守，藍營基本盤回歸，謝立功雖然輸了面子，但保住「裡子」。

今年基隆市長選情相較4年前，較為「冷清」，林右昌幾乎「以逸待勞」，面對謝立功的頻頻叫陣，他都以「冷處理」態度，並堅持強調「最大的競爭對手是自己，目前只想著專心做好市政」，但原先預估能「大勝」，但受放中央及韓流影響，「贏得並不如預期漂亮」。

基隆市往年都是國民黨執政，但2014年市長選舉中，國民黨卻因為前基隆市議長黃景泰涉貪案後，堅持不退選，形成黃景泰與謝立功2人共同角逐，導致2人加起來總票數，都仍然不敵當時豪奪10萬高票的林右昌，不但創下基市長選舉史上最高票數，也讓基隆「藍大於綠」的基本盤面臨巨變。

林右昌執政3年多來，對基隆的規畫藍圖，進行一系列的設計，不僅讓基隆減債28億元，還能向中央爭取到逾百億補助，已完成的建設包括東岸商場、新站南廣場，另外還有基隆輕軌、軍港遷移、城際轉運站等都已就緒，憑著有感政績，獲得支持。

林右昌出身基隆，有深厚的地緣關係，此外也是文化大學景觀設計學士、台大建築與城鄉研究所碩士，「市政規畫」便是他的專長，加入民進黨後，在黨中央歷練，歷任行政院參議、總統府專門委員、民進黨中央執行委員、黨部發言人等要職，幾乎扮演著「幕僚」角色，是綠軍重點栽培對象。

經過中央歷練後的林右昌，於2009年自告奮勇轉戰基市長，2012年再戰基市立委，雖2次失利，但隨著國民黨執政不利，終於在2014年勝選市長，2018年再創人生高峰，順利連任。

反觀國民黨，過去的施政不利成為最大的致命傷，基隆百業停滯，「20年如1日」，加諸在今年初「市長民調初選烏龍」後，讓原本泛藍的支持者大失所望，內部整合出現問題。

而謝立功拋的議題都太過於著重「批評」，而「政策面」卻少見，即便頻頻攻向林右昌，但卻都沒切中要害，開票數一直被甩在後頭，有這樣的勝負結果如外界預期。。

謝立功雖有深厚的學識經歷，但也因此學者形象根深蒂固，無法提出打動人心、淺顯易懂、大破大立的政見藍圖與口號。但隨著「韓流」外溢效應，謝立功向韓國瑜積極靠攏，讓藍營基本盤回流，但可惜仍無法力挽狂瀾。

謝4年前失利後，仍不氣餒，磨劍再戰，雖然到了選前之夜，不見同黨議員與他並肩同行，且黨內「小雞」各自努力，不過憑著一股努力的熱忱，勤打民進黨執政不利之事，算是「輸得漂亮」。

(中時 )