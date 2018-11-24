韓國瑜勝選！德媒：可望挑戰2020總統大位

韓國瑜。（圖／劉宥廷攝）

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中時電子報

民進黨高雄市長候選人陳其邁宣布敗選，德國之聲中文網日前即報導，國民黨高雄市長當選人韓國瑜在此次選舉中已掌握足夠資源與聲勢，有利於他挑戰國民黨主席位置，甚至還能代表國民黨挑戰2020總統大位。

韓式旋風襲來，國際媒體嘖嘖稱奇，德國之聲中文網日前刊出專文，報導高雄選情陷入激戰，報導引述自美國內華達大學政治系助理教授王宏恩博士，韓國瑜在幾個月內帶起一陣韓風，連帶拉抬國民黨選情，並不在專家預測當中。

王宏恩指出，此次選舉是2020總統大選及立委選舉前哨戰，他認為韓國瑜在這次選戰中已累積足夠聲勢及支持度，不論高雄結果如何，都能夠幫助他日後挑戰國民黨主席位置，如果順利當選國民黨主席，他也將有足夠資源與聲勢，代表國民黨挑戰2020總統大位。

王宏恩分析，韓流出現，原因在於2016年民進黨完全執政後，選民認為民進黨表現不如預期，因此讓選民意識到藍綠兩黨都不夠好。他分析一旦人們對政黨失去信心，就會開始專注在能立即見效的政策上。

報導也引述自倫敦大學亞非學院臺灣研究中心主任羅達菲教授 (Dr. Dafydd Fell)，他認為民進黨治理高雄市近20年，本次提名的候選人並不特別有魅力，而韓國瑜也成功運用這項優勢來獲取選民支持。

另外王宏恩也指出，韓國瑜如順利當選，蔡英文勢必得請辭民進黨主席職位。

(中時電子報)

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