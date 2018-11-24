崔子格領雙獎 拖病體力挺老公

崔子格再度摘獎。(北京大格文化提供)

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崔子格力挺老公崔恕。(北京大格文化提供)

崔子格繼日前「流行金曲排行榜」年度頒獎典禮中獲「年度最佳OST演唱」大獎後，近日又在澳門舉辦的「2018全球華語金曲獎頒獎典禮」中獲頒「全球華語十周年特別進步奬」，也憑藉作品〈來不及對不起〉獲得「全球華語十大金曲」。手握兩獎的她，開心說：「很高興獲獎，十分感謝金曲獎組委以及歌迷朋友的認可。」她也表示：「藝人就是要不停進步，因為不進步就是後退。」

行程滿檔的她，也特別現身北京國圖藝術中心，力挺老公崔恕「肆X拾年拾回」作品音樂會，但她接連在澳門、北京兩地跑，因行程忙碌，加上兩地日夜溫差近20度，還主動身兼二職，擔任音樂會前的彩排調度，讓她上台前發高燒到39.2度，險些體力不支，卻依舊撐完全場。

崔子格、崔恕這對音樂夫妻檔，雖平時愛鬥嘴，不過到了重要場合還是不忘夫妻同心，崔子格也直言，「雖然自己身體不適，不過答應好要幫忙崔恕的音樂會，是不會輕易反悔。」

高燒不斷的她，為讓音樂會更加順利進行，沒讓觀眾看出她身體出狀況，更在會前希望讓彩排更順利，自己主動充當彩排調度，讓現場走位、流程都更加流暢，夫妻倆的的合作向來默契十足，她笑說，「兩人的合作是相輔相成，歌曲成功源自兩人的透徹理解和完美配合。」

(中時 )

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