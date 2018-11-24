民進黨潰敗但守住基隆 林右昌：高興又沉重

2018年11月24日 21:20 中時 張穎齊

民進黨基隆市長林右昌成功順利連任，但面對民進黨其他縣市慘敗，他除了鞠躬答謝市民支持，但仍表示會深切檢討。（張穎齊攝）

民進黨基隆市長林右昌成功順利連任，但面對民進黨其他縣市慘敗，他仍表示會深切檢討。（張穎齊攝）

基隆市長選舉，雖然票尚未開完，民進黨現任市長林右昌目前以10萬1643票，勝過國民黨基市長候選人謝立功8萬6601票，自行宣布連任當選，林右昌也刷新上次10萬1010票，再創基隆市長選舉最高票。林於晚間8時許抵達競選總部，發表勝選感言時坦言，民進黨在全國慘敗，但仍感謝市民支持右昌，高興又沉重，會深切檢討。

林右昌勝選感言全文如下：

謝謝，非常高興、非常感謝，在這一次選舉的過程裡面，首先要感謝所有的競選團隊，你們大家都是最棒的，謝謝大家。

我想心裡面除了感恩還是感恩，除了感謝還是感謝，感謝所有的市民所有的支持者，在這一次的大選裡面，民進黨在全國可以說是慘敗的情況之下，大家沒辦法認同民進黨的執政，還可以支持右昌，我要感謝我們偉大的基隆市民，謝謝。

謝謝大家認同我們這四年來在基隆的努力與建設，謝謝大家肯定右昌，謝謝大家肯定我們的團隊，四年間，我們建立基隆的口碑，大家的選擇不會錯，不會失望，讓大家再次創下高峰。

我想心情一方面是激動、高興的，一方面也是沉重的，當然我個人贏得選舉，是非常感謝，我要謝謝所有市民在這個艱難的情況之下，還願意支持右昌，我會非常珍惜這樣的機會，我會非常珍惜這樣的肯定，我會非常的努力，不只是過去四年的拚勁，未來四年我向市民承諾 ，我會加倍努力，謝謝。

另外，我想身為民進黨員，以及民進黨執政的縣市長，我們也要深切檢討，我想選舉是一時的，深刻的一個檢討是有必要的，不只民進黨中央，我們地方上也會深切檢討，檢討過去基隆的進步，我們還有沒有什麼地方進步的不夠，還有什麼地方思延不周，這讓所有的從政人員，都要檢討。

我也要謝謝謝立功先生，我們共同為基隆民主政治寫下新的歷史，實踐了民主政治的真締。還有包括我們各黨籍的市議員候選人，以及所有里長參選人，不管當選與否，台灣民主經過一次次的努力，都讓民主素養更加提升。

民主這條路需要大家一起走下去，不只基隆市，電視機前眠的觀眾，我想我們會更加的沉重，我要特別的謝謝所有的市民，給我們不斷的鼓勵與支持，讓我們再次創造了歷史的高峰。

非常多的感恩、感謝，永遠都說不完，右昌只能率領我的團隊，把力氣再次拿出來，未來四年，把我們基隆再次向上提升，成為台灣頭，一流的城市，大家一起努力，謝謝大家。

選舉已經結束，經過這次選舉基隆更加團結在一起！讓我們更加確信，基隆未來，一定更好！讓我們一起牽手為基隆繼續打拚，再一次謝謝所有好朋友，謝謝所有基隆市民！

(中時 )