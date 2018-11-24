立法院副院長蔡其昌：全面性的輸 就是人民極度的不滿意

2018年11月24日 21:06 中時 盧金足 、 陳淑芬

林佳龍競選總部主委、立法院副院長蔡其昌24日晚上針對林佳龍敗選原因，這場選舉就是選民整個對民進黨的反彈和不滿意，民進黨要痛定思痛，蔡總統或行政院長賴清德要怎麼體察民意，把人民想要做的，人民期待台灣的改變努力做好，站在不滿的基礎上反省、道歉，重新再出發，找回人民對民進黨的信心。

蔡其昌說，這敗選原因是綜合性，難歸類為單一的事件，多元多面向綜合的結果，民眾這三年多來，對民進黨很多不滿意許多的抱怨，在這次地方選舉把人民的想法做一個展現。

「選民在這場選舉表達對民進黨的反彈和不滿意！」蔡其昌表示，台中市有很多的選舉，林佳龍以這四年這麼認真，也具體做出這麼多成績，但選民卻不能接受，相信和市長政策推動相關論述有關，好政策和選民的關連性，選民感受程度有很多關係。

此外，蔡其昌也認為，這次選舉有很多相關公投議題，如「同婚議題」，公民團體提的議題，民進黨不能論述清楚，以致於挺同的朋友罵民進黨，反同的朋友也罵民進黨，甚至聽到「為什麼民進黨要搞這個！」，其實這十個公投提案沒有一個是民進黨提的，但是民眾卻不能清楚的認識，加上選前大量假消息，包括對岸網軍的問題影響結果的因素。

蔡其昌表示，他以一個民進黨的從政黨員，關鍵最終表達民眾對民進黨的不滿意，覺得要痛定思痛，選舉是很珍貴，選民意見會透過選票來表達，民進黨接下來時間，中央執政必須好好反省好好檢討，以這次教訓做為再出發的基礎。

他強調，在這次一個基礎上，接下來蔡總總統或賴院長執政怎麼去體察民意，更能把人民想要做的，人民期待台灣改變努力做好。

林佳龍在海線和屯區票倉都沒有拿下來，是否和預期有落差？蔡其昌說，選前預估的，和原來可以贏的地方，最後都小輸，原來預估會小輸的地方結果都大輸，不用分區域去看，全面性的輸，就是人民極度不滿意，才會產生這樣的結果。

他說，整個黨從中央和地方必須好好檢討，傾聽民意，人民對民進黨不滿意，我們就要在站在不滿的基礎上反省道歉，重新再出發，這是政治工作者必然要面對必然要做的事。

民進黨中央是否要為此次選舉結果負責？蔡其昌表示，一場選舉的勝敗原因很多，所以全黨上下都應這次的敗選共同來承擔，這時間點應該反省道歉之外，接下來的時間應全黨上下無論在那個職務，認真傾聽民意，再把人民對民進黨的信心找回來，這是這階該做的事

對林佳龍選情崩盤，蔡其昌說，選前到昨天晚上都不覺得會有這樣結果，選前還是五五波態勢，當然選舉千變萬化，民主可貴在這裡，只有票投出來，才知道人民真正的想法。

「選輸就選輸，勇敢的承認，面對人民才會再給民進黨機會！」蔡其昌強調，反省檢討這階段最重要的事，反省檢討那裡做的不對做的不好，民進黨再出發的本錢，選輸就選輸，勇敢的承認，面對他人民才會再給民進黨機會。

蔡其昌說，台灣選民變化快，民進黨承認敗選，面對選民的指責不管你是那一種的不滿重新反省，重新找回人民信心。

(中時 )