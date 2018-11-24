新竹縣楊文科宣布當選 順利接棒邱鏡淳

2018年11月24日 21:22 中時 莊旻靜 、邱立雅、 陳麒全 ／竹縣報導 、邱立雅、／竹縣報導

楊文科在致詞時，感謝縣長邱鏡淳的提攜、栽培之情。（陳麒全攝）

九合一大選結束，新竹縣國民黨縣長候選人楊文科在徐欣瑩與鄭朝方先後宣布敗選後，才與競選團隊共同宣布當選，順利接棒邱鏡淳。楊文科也在舞台上向夫人甘秀美獻吻，感謝她在背後最大的支持。

在投票選舉結束後，位在竹北的楊文科競選總部也慢慢的聚集支持民眾前來看開票情形，原本預計選情會有拉鋸戰的情況，在竹北、竹東、湖口等地的票倉開出後，現場民眾的心情才整個放心下來，呈現歡樂氣氛。

楊文科在24日晚間7時50分抵達競選總部現場，雖然還沒有完成所有的計票統計，但在其他候選人先後宣布敗選後，工作人員興奮的大喊「縣長好！縣長好！」，楊文科也隨後也在工作人員的安排下，發表當選感言。

楊文科表示，這次是勝選要感謝鄉親們的肯定與支持，這是我們新竹縣民共同的勝利，從現在開始我要兌現對鄉親的承諾，開創新竹縣未來美好的榮景，其他候選人徐欣瑩、鄭朝方、葉芳棟等好的政見也會納入未來施政參考。

楊文科說，感謝馬英九前總統7度站台，還有國民黨吳敦義主席次數多到記不得的公開以及不公開的行程相挺、客家大老吳伯雄數度前來打氣，連戰、朱立倫、洪秀柱等歷屆黨主席，在這次選戰中多次造勢助陣凝聚最大向心，更要感謝邱鏡淳縣長夫婦兩人的提攜、栽培之情。

楊文科強調，對於立委林為洲的相挺更是感激在心，而真正執掌兵符的競選團隊主委范振宗、總幹事陳見賢主委及所有團隊的努力，更要感謝與喝采。

(中時 )