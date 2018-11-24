AKB48 Team TP阿部瑪利亞歡慶23歲 許願想和歐吉桑聊天

阿部瑪利亞歡度23歲生日。(好言娛樂提供)

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阿部瑪利亞歡度23歲生日。(好言娛樂提供)
林于馨扮可愛毛怪驚喜現身為阿部慶生。(好言娛樂提供)

AKB48 Team TP隊內唯一日籍成員阿部瑪利亞23日舉辦生日會與粉絲歡度，阿部也開心許下願望，第一個願望是：「不要變胖！」因為阿部最喜歡吃的食物是炸薯條，但平常為了漂亮都會忍住不吃，希望在生日這一天，不管吃了多少喜歡的東西，都不會影響到她的身材。

另外，以前阿部還在日本的AKB48時，有著「歐吉桑殺手」的稱號，阿部害羞地許下第二個願望：「覺得跟歐吉桑們說話很風趣，而且可以學到很多事情，所以很喜歡跟『長輩們』聊天，希望可以透過 AKB48 Team TP 接下來的活動，有機會跟台灣的歐吉桑們碰面！」

在生日會上當然少不了與粉絲互動玩遊戲的環節，遊戲進行完畢時，AKB48 Team TP的研究生林于馨特地打扮成阿部最喜歡的卡通角色毛怪驚喜現身，還捧著蛋糕上台，一看到于馨出現，阿部馬上尖叫三聲立刻追問：「你怎麼會來？」于馨也獻上台北隊全部成員一起寫的卡片，除了讓阿部感到非常驚喜，好姐妹之情表露無遺！

AKB48 Team TP在11月進行隊內驗收與選拔，共選出12位成員參與首張最新單曲的錄音與宣傳行程，將於12月下旬正式發行。

(中時 )

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