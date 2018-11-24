市長換人 盧秀燕承諾未來會好好建設台中

盧秀燕競選總部人氣嗨翻。（林欣儀攝）

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中時
／台中報導 　
盧秀燕在篤定當選後出面發表勝選言。（林欣儀攝）

「我們贏了、我們勝利了！」九合一大選揭曉盧秀燕篤定當選後，盧秀燕在8:19分抵達現場，現場不斷響起「市長好」的歡呼聲，盧秀燕強調這場選戰是台中市民的勝利是台灣人的勝利，她並且承諾未來四年會好好做事、好好建設，他也宣布競選時的政見都是深思熟盧所做出來的，明年元旦台中市民憑身份證看花博免費，最後她與競選團隊以帶領支持者高呼「明天會更好」也期盼台中會更好。

盧秀燕總部在開票票數逐漸拉大之後，人漸逐漸聚集，不時喊出「盧秀燕當選」歡呼聲，盧秀燕也在8點19分抵競選總部，現場不時傳出「市長好、市長好」的歡呼聲。

盧秀燕一上台即以台語表達，「我們贏了、我們勝利了、這選戰是台中市民的勝利，是台灣人的勝利」，她表示，己和宣布敗選的台中市長通過電話，他向她道賀，她也請他未來在市政上繼續幫忙，並且承諾，好的市政，會來繼續延續；並且強調，未來盧燕的市政會超越藍綠、不分黨派。

盧秀燕也一一向競選團隊感謝，包括主委江啟臣、顏寬恒，並且盛讚江啟臣展現風度，未來將是國民黨明日之星，而顏寬恒則代表國民黨新生代的勇敢。

最後，她說，希望不是因為別人做不好才當選，她承諾未來四年會努力做好，好好做事，好好建設，回報台中，且強調，她在競選中提出的政見都是深思熟慮，他一定會做到，她　兩天前已請人會勘會花博市民特別通道，元旦開始台中市民憑身分證免負參觀花博。

(中時 )

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