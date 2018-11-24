基隆》宣布敗選 謝立功：期望藍軍4年後贏回基隆

2018年11月24日 21:23 中時 張穎齊

國民黨基隆市長候選人謝立功宣布敗選。（張穎齊攝）

基隆市長選舉，民進黨現任市長林右昌目前以10萬1643票，勝過國民黨基市長候選人謝立功8萬6601票，自行宣布連任當選。謝立功在晚間8時許於競選總部宣布敗選，並表示，他在沒有任何奧援下，選戰打得很辛苦，辜負支持民眾期望，但也期望四年後，國民黨能贏回基隆人的信賴。

謝立功敗選感言全文如下：

再度代表國民黨出馬角逐基隆市長的謝立功，最終還是以一萬四千多票的差距失利，謝立功向支持的民眾感到抱歉，辜負了支持民眾的期望，也期望四年後，國民黨能贏回基隆人的信賴。

從今年二月間國民黨確定提名謝立功出馬參選市長以來，謝立功就不斷的勤走基層，但一路走來遭許多人對他不利的傳言，甚至有人反應根本沒看到他，儘管如此，但他仍一步一腳印的走遍基隆的每一個角落，近距離的接觸每一位市民，但遺憾的是仍有不足的地方。

立功不得不承認，在沒有任何奧援資助的情況下，這場選戰打的很辛苦，再加上對手擁有龐大的行政資源，運用現任的優勢，使立功在選舉過程中，遇到很多的阻力。

面對再一次的失敗，謝立功誠摯的向廣大支持的民眾說聲對不起，讓各位支持的民眾失望了，謝立功坦承努力不夠，辜負了支持者的期望。

謝立功尊重基隆人民的選擇，也恭喜林右昌的再度連任，希望林右昌能記住人民對你的期待，持續傾聽基隆人民的聲音，特別是航運界人士對基隆港未來發展的建言，也希望林右昌，能夠負起責任帶領基隆走向更好的未來，未來國民黨依然會肩負起監督林右昌市長的責任。

國民黨會深刻的自我反省，努力思考基隆未來的方向，這次的選舉謝立功輸了，但是對於基隆未來的發展，我們仍有責任。

最後，立功對於支持國民黨到最後一刻的朋友獻上我最誠摯的感謝，基隆的福祉比政黨之爭還要重要，為了基隆有更好的未來，期望四年後，國民黨能贏回基隆人的信賴，祝福大家。

(中時 )