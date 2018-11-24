高雄、台中變藍天 陸學者：綠執政不力 泛藍選民歸隊

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旺報
特派記者呂佳蓉、／北京報導

九合一地方選舉結果陸續出爐，藍營成功翻轉高雄、台中等地。上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，此次選舉結果反應台灣政治架構的兩黨相爭，國民黨是微弱優勢，民進黨是微弱敗勢，顯示出國民黨的支持度沒有那麼弱。這次「韓流」讓高雄民心思變，台中本來就屬泛藍陣營，台北與新北也都是藍軍傳統勢力範圍，加上對於蔡英文執政的失望造成泛藍選民歸隊，重挫民進黨選情。

大陸權威涉台學者、前社科院台研所長周志懷表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜的勝選象徵意義很不一樣，代表台灣政府與民進黨以「大陸牌」抹紅韓國瑜起不了作用。選舉結果代表選民用選票教訓民進黨，關鍵是施政方向荒腔走板，執政的包袱越來越沉，韓國瑜的勝選代表選民事實上是不滿民進黨長期在高雄執政。

周志懷指出，韓國瑜在打選戰時努力淡化意識形態，用6個字「又老又窮」與「北漂」，從民生經濟的角度打動人心，主軸很簡單要讓高雄富起來，他的三場造勢活動以及選前一天的造勢吸引非常多支持者，而民進黨則是全黨救高雄。韓國瑜個性接地氣，談的東西都是庶民語言，他評論，「陳其邁是非典型民進黨，韓國瑜是非典型國民黨」，兩人風格完全不一樣，所以陳其邁這次打得非常累。

另一位要求匿名的大陸涉台人士分析，國民黨的本質其實沒有改變，自2016年輸了總統大選後，黨內既無明顯改革也沒有任何進步，「這次選舉有些城市從綠地變藍天，不是因為國民黨變好，而是民心思變。」

涉台人士分析，民眾求變的心理，造就台灣政治發展的趨勢，跳脫以往傳統的藍綠、統獨之爭。以往的選民，只要認定某個政黨，不管推出的候選人有多糟，仍會「含淚投票」死心踏地的支持，「當這些非理性選民的年齡愈來愈大，逐漸凋零後，死忠的選票也就愈來越少。」包括首投族在內的年輕選民，大多非常理性，選擇支持對象時會和自身的利益相連結，有希望改善生計的政見，越會被年輕人接受。

(旺報 )

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