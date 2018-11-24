彰化》彰化縣長選舉王惠美當選感言：不分你我熱愛彰化這片土地

九合一選舉24日進行投票，國民黨彰化縣長候選人王惠美（左）在彰化縣長投票結果確定勝選後，拉著競選總部的主委謝式穀（右）出面發表勝選感言，感謝選民的支持，將進行改造彰化的承諾。（鄭任南攝）

友善列印
中時

彰化縣長選戰，國民黨候選人王惠美今天晚上8點50分得票數破34萬票，贏了近10萬破差距，出面發表當選感言，受到熱情支持者高聲歡呼，王惠美在眾人擁簇下和主任委員、前議長謝式穀陪同下，站上發言台，深深一鞠躬，感謝彰化鄉親幫忙，選戰已經結束，要不分你我，團結合作，堅定我們的力量，熱愛彰化這片土地。

王惠美說，這個時刻，我相信，你我都非常的歡喜，但是，這也是鄉親對我的期望跟責任加重的開始，我希望鄉親時時刻刻要對惠美鞭策與指導。感謝彰化的父老兄弟姐妹,自惠美從政以來，這24年來一路相挺，讓我有機會來實現「改造彰化，翻轉命運」的夢想，未來，要更努力讓彰化成為少年人追夢、完成夢想新故鄉。努力打造在地工作好生活，世世代代美家園。

王惠美感謝主任委員、前議長謝式穀，在艱難情形下，願意擔任競選總部的主任委員，更要感謝支持我的親朋好友，以及我充滿熱心的工作人員，全心投入這次的選戰。

王惠美也感謝其他縣長參選人，這段時間以來打了一場美好的選戰。對選民的承諾，我會時時刻刻謹記在心，不會因選戰的結束而有所鬆懈，更是責任加重的開始。除了感激以外，再次呼籲，選舉結束了，不分你我，一起努力，團結合作，改造彰化，翻轉命運，彰化一定會變得更好，以不負大家的期待。

(中時 )

基隆》宣布敗選 謝立功：期望藍… 花蓮》徐榛蔚雙破自治史紀錄 首…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。