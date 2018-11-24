彰化》彰化縣長選舉王惠美當選感言：不分你我熱愛彰化這片土地

2018年11月24日 21:17 中時 吳敏菁

彰化縣長選戰，國民黨候選人王惠美今天晚上8點50分得票數破34萬票，贏了近10萬破差距，出面發表當選感言，受到熱情支持者高聲歡呼，王惠美在眾人擁簇下和主任委員、前議長謝式穀陪同下，站上發言台，深深一鞠躬，感謝彰化鄉親幫忙，選戰已經結束，要不分你我，團結合作，堅定我們的力量，熱愛彰化這片土地。

王惠美說，這個時刻，我相信，你我都非常的歡喜，但是，這也是鄉親對我的期望跟責任加重的開始，我希望鄉親時時刻刻要對惠美鞭策與指導。感謝彰化的父老兄弟姐妹,自惠美從政以來，這24年來一路相挺，讓我有機會來實現「改造彰化，翻轉命運」的夢想，未來，要更努力讓彰化成為少年人追夢、完成夢想新故鄉。努力打造在地工作好生活，世世代代美家園。

王惠美感謝主任委員、前議長謝式穀，在艱難情形下，願意擔任競選總部的主任委員，更要感謝支持我的親朋好友，以及我充滿熱心的工作人員，全心投入這次的選戰。

王惠美也感謝其他縣長參選人，這段時間以來打了一場美好的選戰。對選民的承諾，我會時時刻刻謹記在心，不會因選戰的結束而有所鬆懈，更是責任加重的開始。除了感激以外，再次呼籲，選舉結束了，不分你我，一起努力，團結合作，改造彰化，翻轉命運，彰化一定會變得更好，以不負大家的期待。

(中時 )