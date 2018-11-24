花蓮》徐榛蔚雙破自治史紀錄 首位女縣長拿下10萬得票數

2018年11月24日 21:20 中時 范振和

「人在做天在看！」 徐榛蔚代夫出征勝

24晚間7時52分左右，徐榛蔚得票數突破10萬門檻，刷新歷任縣長得票數，成為花蓮第1位女縣長，雙雙刷新花蓮地方自治史新紀錄。

第18屆花蓮縣長選舉結果揭曉，誕生首位女縣長，開票後，徐榛蔚一路以3倍的票數差距，大幅領先對手劉曉玫，晚間6時55分票數突破8萬票，由國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏自行宣布當選，隨後，徐榛蔚也抵達「花蓮人開講」廣場，發表勝選感言。

徐榛蔚說，她的當選，就是花蓮人的當選，對於中央不實抹黑、栽贓、打壓，再次應證公道自在人心。看到各縣市首長開票結果，我們看到「人民至上、民意為先」的民主真諦，也確信這是給蔡英文執政的一記警鐘，是喚起蔡政府正視民意、貼近民意的契機，面對人民應「謙卑、謙卑、再謙卑！」

她也提及傅縣長秉持以民意為依歸，曾說：「我什麼都不怕，我只怕花蓮鄉親過得不好，我什麼都不信，我只相信讓花蓮明天過得更好！」此次勝選代表鄉親對幸福縣政的肯定，以及再延續的堅持，同時看到花蓮人大團結，捍衛花蓮愛與包容的基本價值。

徐榛蔚感謝鄉親愛護，也感謝國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏、黃榮華黨部主委張源吉、競選團隊發言人張逸華等多人支持，她說「人在做天在看」，一路上有風有雨，堅持唯一的信念，就是正義、公義、乾淨的選舉，深信堅定守護花蓮基本價值，花蓮人就能獲得最後勝利。

徐榛蔚隨後冒著大雨遶行市區謝票，支持群紛紛燃放煙火、鞭炮慶祝，明天起，她將親自至各鄉鎮謝票，感謝廣大選民的支持。

(中時 )