呂薔上身全裸沒報備 媽媽氣罵這句話

呂薔難得嘗試上半身正面全裸。(愛貝克思提供)

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蔡琛儀
公司相當滿意呂薔的美背。(愛貝克思提供)

呂薔將在30日發行新專輯《Dear Myself》並在封面照突破當歌手以來最大尺度，不但大膽背部全裸，還有一張正面捧胸照，上半身全裸徹底展現小女人的性感風情，她表示事先沒和媽媽報備，等到媽媽看完照片後，還假裝生氣地說：「怎麼拍裸照沒跟媽媽說捏，要拍也是媽媽先拍。」讓她直呼：「我媽真的太幽默了！」

呂薔得知這次拍攝新專輯封面得上半身全裸，特別提早兩個禮拜開始做功課，除了勤翻閱時尚雜誌及網頁參考模特兒拍攝眼神及姿勢外，為了求體態完美更是天天上健身房報到，拍攝前一天更禁食24小時，還臨時抱佛腳加強腹肌訓練，讓她在拍攝時差點餓到昏倒，「拍攝前夕真的都不敢吃喝，甚至連水都只沾一小口！然後拍攝當天早上更是做了300個仰臥起坐，就是希望讓當天的線條更好看點！」

沒想到最後公司選出來的照片都是背部居多，讓她笑說：「我上健身房唯一忘記練的地方就是背部！而且這也是我最不敢讓人看到的地方，沒想到我的背面竟然得最多分，公司都叫我背影殺手了！不過這也嚷我領悟到當藝人真的是要360度都顧到，完全不能僥倖！」

回憶起拍攝過程最困難的地方，呂薔說：「捧胸的姿勢最難處理，因為有貼胸貼的關係，怎麼捧那個胸貼就是會跑出來！」最後喬了半天，還是以「美」為優先，若真的不小心走光再修掉。

(中時 )

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