我們贏了！盧秀燕：國民黨最團結一次

2018年11月24日 21:21 中時 馮惠宜 ／台中報導 林欣儀、／台中報導

「我們贏了！我們勝利了！」贏得台中市長選舉勝利的盧秀燕晚間8點20分、在支持者簇擁下進入競選總部，現場群眾高喊「市長好」，支持者情緒沸騰。盧秀燕特別鞠躬感謝每位市民，並承諾未來施政將超越藍綠、不分黨派，她並當場捲起袖子，強調要努力打拼、回報市民。

盧秀燕說，這一路走來很不簡單，因為團隊沒有資源、不被看好，卻能翻轉台中，就是因為人民希望用選票救台中。她在趕往總部途中與林佳龍市長通電話，林表達恭喜、她則向林佳龍道謝，並承諾只要是好的市政、一定會延續，未來施政將超越藍綠、不分黨派。

「市長好！市長好！」支持者擠爆盧秀燕競選總部、情緒HIGH翻天，盧秀燕競選總部主任委員江啟臣更帶領民眾高唱《明天會更好》，群眾高舉手機燈，宛如演唱會現場。

「感恩的心，感謝有你…」在《感恩的心》歌聲中，秀燕特別感謝競選團隊，她說，主任委員江啟臣在黨內初選後非但不計較，還立即同意擔任主委，展現國民黨團結、氣度的新希望，這就是新生代的革新，他未來一定是明日之星。

盧秀燕也特別感謝總幹事顏寬恒的勇敢承擔、全家5代投入輔選，以及副主任委員楊瓊瓔大力支持，大台中紅、黑派系大老的力挺與藍營市議員支持，她說，這是國民黨近20年來第一次這麼團結，是藍軍團結的最好展現。

(中時 )