民進黨大敗 蔡英文宣布請辭黨主席

2018年11月24日 21:25 中時 曾薏蘋

九合一選舉民進黨大敗，民進黨從13縣市執政只剩6縣市，身兼黨主席的蔡英文總統晚間發表談話，她表示，身為執政黨主席，對於地方選舉的結果負起完全責任，即刻起辭去民進黨主席一職，這次努力不夠，讓支持者失望，在此也致上誠摯的歉意。

她說，政府的行政團隊應該保持穩定，因此雖然行政院長賴清德已經口頭請辭，她也請賴清德繼續留下來打拚，確保重大政策繼續推動。

民進黨這次縣市長僅拿下桃園市、台南市、新竹市、基隆市、嘉義縣及屏東縣，是一大挫敗。蔡英文談話表示，蔡英文說，「今天民主給我們上了一課，應該虛心接受，對民意的展現及更高的要求要檢討，但一場選舉的成敗不能讓我們停下腳步，自怨自艾。

她說，她辭職後，民進黨應該進行黨務改組，改革的關鍵期，政府的行政團隊應該保持穩定，因此雖然行政院長賴清德已經口頭請辭，她也請賴清德繼續留下來打拚，確保重大政策繼續推動，她說，過去三年來，國家走在正確的方向上，國民設下更嚴格、更高的標準，民進黨虛心接受，未來要努力用更高的標準來自我要求。

蔡英文說，她要向所有當選的公職說一聲恭喜，期待經過民意洗禮，希望不分黨派攜手合作，一起為人民的幸福努力，她也向民進黨的夥伴及支持者致上最誠摯的謝意，呼籲未來必須繼續團結，堅持改革，堅持自由民主，守護國家的主權是民進黨不可拋棄的使命，面對國內外各種挑戰，就像穿過荊棘，必定會傷痕累累，但她要告訴民進黨的同志，對的事還是要繼續做，再多的傷痕與艱難，國家都必須向前，民進黨有責任守住台灣的未來。

(中時 )