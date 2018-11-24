高雄20年綠地變藍天 韓國瑜含淚感謝支持者

2018年11月24日 21:24 中時電子報 邱文秀 、 陳弘美 中時 柯宗緯 中時

市長好！ 韓國瑜當選高雄市長抵達競選總部與高雄市民一同歡慶

國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜在一開始不看好的情形下，以一己之力翻轉高雄，在確定勝選後，韓國瑜至競選總部發表感言，並感謝鄉親的力挺。

在許淑華的帶領下，競選總部民眾大聲呼喊市長好，現場也播放感恩的心。韓國瑜深深一鞠躬。韓國瑜說，非常感謝國民黨中央黨部提名了我，感謝王金平院長直接跳出來在他最困難時後的幫助。他要感謝的太多，感謝過去兩年來，一直不停批判我的政治對手，讓他從批判中逐步成長。在媒體前的鄉親們的面前，他跟內人先深深一鞠躬，謝謝大家

2018年他們所有的造勢，所有的集合，所有的動員，就是一瓶礦泉水，所有的過程沒有批判過對手。他感謝陳其邁點出高雄最大的價值，愛與包容，不分藍綠，不分族群，大家一起來打拚。他謝謝陳其邁委員，也期望大家一起實現高雄價值愛與包容。

韓國瑜直言，這次高雄市長選舉投票，高雄人向全台灣也向全世界釋放最重要的訊號，那就是全高雄市的人會全力拚經濟，為高雄的下一代找最好的生活，這是高雄市民所釋放的強烈訊號。

韓國瑜感謝高雄市民願意給剛到高雄一年兩個月的他一個機會，他的內心沒有一絲一毫的喜悅，他表情跟票數多票數少無關，他的表情非常沉重，因為高雄已經不能再等待，他們要立刻挽起袖子，立刻上陣，團結一心，一起為高雄來打拚。

韓國瑜更強調會組織一個清廉的團隊，重新建立一個廉潔的政府，讓高雄市民相信，高雄市府一心一意為高雄市來努力。沒有一個城市，沒有一個國家會等高雄，所以在他們面前的挑戰是非常巨大，而且也沒有時間浪費，必須盡快往前衝。他從明天開始要打造一個不分藍綠，用人唯才的小內閣，為高雄努力。在他眼中，高雄未來絕對不會再分藍綠！

所有的千斤和萬斤，韓國瑜表示他會一肩扛下，他請高雄市民只要做好一件事，請相信韓國瑜的團隊，請做他們的後盾，讓我們一起來打造一個嶄新、亮眼和有朝氣的高雄。

(中時電子報)