高雄20年綠地變藍天 韓國瑜含淚感謝支持者

韓國瑜發表感言。(圖片取自中時電子報)

友善列印
中時電子報
中時
市長好！ 韓國瑜當選高雄市長抵達競選總部與高雄市民一同歡慶

國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜在一開始不看好的情形下，以一己之力翻轉高雄，在確定勝選後，韓國瑜至競選總部發表感言，並感謝鄉親的力挺。

在許淑華的帶領下，競選總部民眾大聲呼喊市長好，現場也播放感恩的心。韓國瑜深深一鞠躬。韓國瑜說，非常感謝國民黨中央黨部提名了我，感謝王金平院長直接跳出來在他最困難時後的幫助。他要感謝的太多，感謝過去兩年來，一直不停批判我的政治對手，讓他從批判中逐步成長。在媒體前的鄉親們的面前，他跟內人先深深一鞠躬，謝謝大家

2018年他們所有的造勢，所有的集合，所有的動員，就是一瓶礦泉水，所有的過程沒有批判過對手。他感謝陳其邁點出高雄最大的價值，愛與包容，不分藍綠，不分族群，大家一起來打拚。他謝謝陳其邁委員，也期望大家一起實現高雄價值愛與包容。

韓國瑜直言，這次高雄市長選舉投票，高雄人向全台灣也向全世界釋放最重要的訊號，那就是全高雄市的人會全力拚經濟，為高雄的下一代找最好的生活，這是高雄市民所釋放的強烈訊號。

韓國瑜感謝高雄市民願意給剛到高雄一年兩個月的他一個機會，他的內心沒有一絲一毫的喜悅，他表情跟票數多票數少無關，他的表情非常沉重，因為高雄已經不能再等待，他們要立刻挽起袖子，立刻上陣，團結一心，一起為高雄來打拚。

韓國瑜更強調會組織一個清廉的團隊，重新建立一個廉潔的政府，讓高雄市民相信，高雄市府一心一意為高雄市來努力。沒有一個城市，沒有一個國家會等高雄，所以在他們面前的挑戰是非常巨大，而且也沒有時間浪費，必須盡快往前衝。他從明天開始要打造一個不分藍綠，用人唯才的小內閣，為高雄努力。在他眼中，高雄未來絕對不會再分藍綠！

所有的千斤和萬斤，韓國瑜表示他會一肩扛下，他請高雄市民只要做好一件事，請相信韓國瑜的團隊，請做他們的後盾，讓我們一起來打造一個嶄新、亮眼和有朝氣的高雄。

(中時電子報)

民進黨大敗 蔡英文宣布請辭黨主… 九合一選舉慘敗 黨內要求民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。