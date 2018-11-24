九合一選舉慘敗 黨內要求民進黨中央檢討聲四起

2018年11月24日 21:26 中時電子報 盧伯華

九合一選舉結果已明朗，多位民進黨籍候選人陸續發表敗選談話，矛頭紛紛指向民進黨中央與蔡英文總統，要求民進黨面對這次重大的挫敗，一定要深刻檢討、反省。在普遍要求黨中央為這次敗選負責的聲浪中，身兼執政的民進黨黨主席的蔡英文總統將立即面對黨內要求檢討的壓力，選後黨務政務大幅重整勢在必行，但更重要的是，蔡英文將以何種姿態面對黨內及其支持者，以何種方式重拾其領導權威。

黨內元老、再次參選新北市長落敗的蘇貞昌在敗選談話中表示，感謝這陣子一路來幫助過支持他的所有夥伴，民進黨在九合一選舉遭遇挫敗，一定要深切檢討，而檢討就是民進黨的資產，才能讓民眾重拾信心，再次站起來。蘇貞昌也請堅信台灣價值的民眾不要因為選舉結果而懷疑自己、懷疑台灣價值，他呼籲大家要堅持下去；因為堅持才會讓台灣更美麗、更有希望。

台中市長林佳龍承認敗選後，其競選總部主委蔡其昌也分析，台灣人民用選票狠狠教訓民進黨，只有人民極度不滿意，才會全面性的輸，敗選是多面向綜合結果，民眾對民進黨執政3年多來，許多不滿都在選舉反映出來，關鍵因素是人民對民進黨不滿，才會全面性的輸。接下來蔡總統、賴院長都要體察民意，從中央到地方都應該反省檢討，認真傾聽民意，才能再出發。

民進黨立委李俊俋晚間在粉專發文表示，這次選舉「民進黨自己擊敗了民進黨」！這次失敗給民進黨的啟示是「必須永遠和人民站在一起」，「也許我們太在乎是非對錯，而忽略人民的感受。」他希望民進黨檢討、檢討、再檢討。

近幾年來對民進黨執政提出深刻批評的東華大學教授施正鋒今晚更是不客氣地指出，民進黨主席蔡英文要為敗選請辭下台，執政不力，根本是「母雞壓死小雞」！

施正鋒表示，民進黨在這次九合一大選慘敗，失去原本執政的多個縣市，蔡英文勢必要為敗選請辭下台。他指出，蔡英文上台2年半卻執政不利力，包括一例一休、空污等問題，這都是慘敗的最主要因素。

曾經是資深民進黨員、這次在台南市參選市長的蘇煥智則語重心長地說，民進黨在這場選舉大敗，這個結果反映執政2年半已脫離民意，造成民意強烈不滿，總統蔡英文和行政院長賴清德要負起最大的政治責任。

(中時電子報)